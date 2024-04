Las últimas dos jornadas de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion se programarán en horario unificado

Los partidos de las jornadas 37 y 38 de LaLiga EA Sports y las 41 y 42 de LaLiga Hypermotion se programarán en horario unificado, tal y como se ha venido haciendo anteriores temporadas, según comunicaron la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga en sendos comunicados. Así, estos horarios se aplicarán a "todos aquellos encuentros cuyo resultado tenga afectación directa para la determinación del campeonato, acceso a/entre competiciones europeas, plazas de Supercopa de España y puestos de descenso en Primera División". Así como para el campeonato, ascenso directo, disputa del 'playoff' de promoción y descenso en el caso de la segunda categoría del fútbol nacional. La RFEF y LaLiga contemplan la posibilidad de que aquellos encuentros en los que esté en juego un mismo objetivo deportivo, pero cuyos resultados no impacten en otros partidos donde estén en disputa otros objetivos diferentes se disputen en un horario unificado independiente. Mientras que los encuentros cuyos resultados no afecten a las situaciones mencionadas anteriormente "tendrán la flexibilidad de ser programados en horarios no unificados". Todo para favorecer "una gestión más eficiente del calendario" y ofrecer "una amplia variedad de opciones de visualización".