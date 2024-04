La UE endurece los visados para Etiopía por falta de cooperación para admitir a deportados

Los Estados miembro de la Unión Europea han decidido este lunes endurecer la política de visados para Etiopía ante la falta de cooperación de las autoridades etíopes en materia de migración, en particular por no admitir a nacionales deportados. En concreto se suspenden algunos de los elementos que regulan la expedición de visados para ciudadanos etíopes en la Unión Europea, como la exención de requerimientos respecto a las pruebas para solicitar visados, la expedición de visados para entradas múltiples y la exención de pagar una tasa de visado a los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio. También se alargan los tiempos de tramitación que hasta ahora eran de 15 días a 45, por lo que será más complicado para los ciudadanos etíopes conseguir un visado de entrada al bloque. Estas medidas son temporales aunque sin fecha para su revisión. El paso de los 27 llega tras constatar falta de cooperación de Etiopía en el ámbito de la readmisión de sus nacionales que residen ilegalmente en la UE. Así, la UE critica que las autoridades etíopes no responden a las solicitudes de readmisión y persisten las dificultades en la expedición de documentos de viaje urgentes y en la organización de operaciones de retorno.