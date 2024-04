La infanta Elena, una seguidora más de Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open de Tenis

Un día más Rafa Nadal volvió a reunir a muchos de los rostros más conocidos del país en una tarde única en el Mutua Madrid Open de Tenis en le que se enfrentó al argentino Pedro Cachín. Como cada partido, el de manacor contó con el apoyo indispensable de su familia. Su madre Ana María Perera, su hermana María Isabel y su mujer Xisca Perelló no perdieron detalle de lo que el tenista hacía sobre la pista haciendo gala una vez máss dde la maravillosa relación que comparten. También su padre, Sebastián Nadal, siguió el partido sin quitar ojo de la pista. Seguidor del tenis siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten, Alejandro Sanz acudió a la Caja Mágica en solitario. El cantante mostró su lado más cercano y cariñoso una vez máss atendiendo a algunos fans que se acercaron para pedirle una fotografía. A pocos metros del cantante, también otros rostros conocidos como fue el caso de David Broncano o Rudy Fernández que compartieron un saludo de lo más cordial y cercano también con la familia de Rafa. Junto a ellos, también el ex jugador madridista Raúl González Blanco, que acudió a la cita muy bien acompañado por su mujer Mamen Sanz, compartió algunos minutos de charla con la madre y la mujer de Rafa Nadal. Demostrando una gran afición por el tenis en general y por el mallorquín en especial, la infanta Elena también fue una de las asistentes al partido en el que la vimos de lo más sonriente y relajada. También muy cercana, Xisca no dudó en acercarse hasta el palco en el que estaba sentada la hija del rey Juan Carlos para saludarla en primera persona. Tras ella, también la madre y la hermana de Rafa saluaron a doña Elena con varias muestras de cariño y complicidad.