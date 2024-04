Kiko Jiménez y Ángel Cristo aseguran que han visto besos entre Marieta y Gorka. ¿Nueva pareja en 'Supervivientes'?

Los últimos días no han sido fáciles para Gorka Ibarguren, y no lo decimos precisamente por la picadura de escorpión que ha sufrido y por la que ha tenido que ser atendido por el servicio médico de 'Supervivientes'. Aunque en un primer momento se alarmó y pensó que tendrían incluso que amputarle un dedo al creer que le había inyectado veneno, todo ha quedado en un susto sin consecuencias. "No era venenoso. Mis compañeros y el doctor me trataron muy bien y aquí estamos, vivos y coleando" ha tranquilizado con una sonrisa este domingo durante la gala de 'Conexión Honduras'. Una noche marcada por la boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia, pero también por la última y polémica revelación de Kiko Jiménez que no ha hecho ninguna gracia a Gorka. Y es que el novio de Sofía Suescun ha contado a sus compañeros que ha habido "besitos" entre el vasco -que tiene novia fuera- y Marieta; y las reacciones no han tardado en sucederse. "Tantos besitos que te da Gorka todo el rato por aquí -señalando muy cerca de los labios- y muchos 'te quieros'" comentaba Kiko mientras la de 'La isla de las tentaciones', sin decir esta boca es mía, se limitaba a sonreír, incluso cuando el resto de sus compañeros bromeaban con que "Love is in the air", y Ángel añadía que Gorka no solo le daría besitos sino que le haría también "masajitos". "Gorka tiene que irse a San Sebastián a dar explicaciones" ha asegurado el ex de Gloria Camila. "Te aseguro que Kiko no miente y no se calla ni una, ¿le has dado besos en la boca?" preguntaba Laura Matamoros directamente a Marieta, que no dudaba en desmentir al de Jaén: "Tranquilos que yo no le he dado un beso a nadie" afirmaba. La cosa no se ha quedado ahí, ya que Ángel Cristo ha recordado que su gran discusión con Gorka estuvo motivada cuando le "aconsejó que cuidase más lo que tiene fuera y menos lo que tiene aquí dentro". "Y ahora se me está dando la razón. En vez de frenarlo lo que ha hecho es seguir incrementando. Intenté que frenase, pero no lo ha frenado" ha apuntado el hijo de Bárbara Rey dando la razón a Kiko. Gorka, muy cabreado, ha negado la mayor y ha estallado contra el televisivo después de enterarse que iba contando que se ha dado "besitos" con Marieta: "Me la pela, me la suda. No me conoce", ¿y qué problema hay? Una persona que no me conoce lo que diga no me importa", ha zanjado, asegurando que no hay nada entre su compañera y él y que su corazón y su cabeza siguen puestos en su novia, Andrea Morate, "lo mejor que me ha pasado en la vida".