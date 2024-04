Joaquín Astolfi y Alba Valenzuela se casan en Triana con Luis Astolfi de testigo

El barrio de Triana se ha engalanado para albergar la celebración del enlace de Joaquín Astolfi Espinosa, sobrino de Luis Astolfi, y Alba Valenzuela. La pareja se ha dado el 'sí, quiero' a las seis y media de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Santa Ana en un multitudinario enlace al que no ha faltado el mítico jinete hispalense, gran amigo de la infanta Elena. El novio llegaba minutos antes de la hora señalada acompañado de su madre y madrina, Llanos Espinosa Cobo, que siguiendo el protocolo lucía la tradicional mantilla que le daba el toque andaluz al elegante y sencillo traje dos piezas escogido para la ocasión. Ambos han posado sonrientes a la puerta del Templo, protagonizando una tierna imagen entre madre e hijo. Joaquín, a quien su madre miraba embelesada, no podía disimular su nerviosismo antes de pasar por el altar. Joaquín y su madre, a los que se ha unido su marido, Joaquín Astolfi Pérez de Guzmán, han recibido a los numerosos invitados, entre los que se encontraba Hubertus de Hohenlohe, que ha acudido acompañado de su mujer, Simona Gandolfi. "Amigos de Marbella de toda la vida", Hubertus no ha querido faltar a la celebración de la boda que ha definido como "de amor y tan feliz". Luis Astolfi no ha faltado a la boda de su sobrino carnal, el primero de los tres hijos de Joaquín en contraer matrimonio. La gran ausente ha sido Tita Astolfi, prima carnal del novio, y una de las mujeres de la alta sociedad sevillana con más solera. Embarazada de su segundo hijo, Tita también faltó a la Feria de Sevilla, aunque recientemente se dejaba ver en el Salón Gourmets celebrado en Madrid, acompañando al Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.