Isabel Jiménez nos cuenta cómo será el nuevo programa que presentará en Cuatro

'Mis raíces', así se llamará el nuevo programa que Mediaset le ha ofrecido a Isabel Jiménez para el prime time de Cuatro. Disfrutando de un buen momento profesional, la periodista compatibilizará los informativos con las grabaciones de este nuevo formato donde conoceremos la parte más íntima de los famosos. Hace unos días pudimos hablar con la presentadora de televisión y nos confesaba estar "con mucha ilusión y muchas ganas" porque "es un proyectazo, el equipo es brutal, tenemos muchas ganas de empezar y será para la nueva temporada". Pero... ¿de qué se trata? Tal y como nos comentó Isabel es un programa de entrevistas "pero más que entrevistas, de conversación con gente conocida de distintos ámbitos profesionales y la diferencia con otros formatos es que vamos a buscar sus raíces: la gente más cercana, vamos a ver padres, amigos, abuelos, nos vamos a meter en sus casas... algo muy bonito". Un espacio donde vamos a ver a una Isabel mucho más relajada y menos 'formal' que en Informativos: "Vais a ver otra faceta, en otro registro, pero muy yo porque al final el informativo es mucho más encorsetado y esto es otra cosa" ya que "me permite el mundo entrevista que me encanta y va a ser muy yo, más del personaje que de mí". Por último, sembrando la curiosidad, la periodista nos confesaba que "me encantaría entrevistar a tanta gente, que algunas van a estar en el programa" y también dejaba claro que no diría que 'no' a nadie porque "siempre es interesante escuchar puntos de vista diferentes".