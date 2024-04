Ifema promete "otras sorpresas" para la F1 junto al asfalto rojo: "Presentamos una experiencia diferente"

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha prometido que habrá "otras sorpresas" en el próximo GP de España que Madrid acogerá en el recinto de esta institución a partir de 2026 y que se sumarán al asfalto de color rojo del circuito que podría tener la prueba, tal como se avanzó ya la semana pasada en algunos medios de comunicación. Así lo ha señalado De los Mozos a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa de presentación este lunes de resultados de Ifema Madrid en 2023, donde ha insistido en que Madrid no presenta "una carrera", sino "una experiencia totalmente diferente". Aunque sin entrar en detalles, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid ha avanzado que estas "sorpresas" se irán conociendo a medida que se vaya configurando este Gran Premio, aunque sí ha apuntado a "diferentes experiencias" que podrían ponerse en marcha en los doce pabellones con que cuenta el recinto ferial de Ifema Madrid, aunque ha advertido de que para ello es necesario hablar primero con los diferentes equipos del 'gran circo' del motor. "Queremos hacer algo diferente", ha insistido De los Mozos, quien ha asegurado que el Gran Premio en Madrid va a marcar "un antes y un después" dentro de las pruebas de Fórmula 1 en Europa, tras recordar que en su primera edición en 2026 se contempla un aforo de 110.000 espectadores que se irá incrementando en años sucesivos hasta rondar los 140.000. Por su parte, el presidente de la Junta Rectora de Ifema Madrid, Ángel Asensio, ha subrayado que las previsiones son de que un 45% de los asistentes, "casi la mitad del total", sean internacionales, con el impacto económico que eso tendrá para la capital y toda la Comunidad de Madrid. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA E IMPACTO ECONÓMICO Otro 25% podría provenir del resto de España, mientras que el 30% restante del público sería residente en la región, un evento "muy internacional", ha defendido el presidente de la Junta Rectora, quien ha enfatizado, además, que la firma del acuerdo de celebración "a diez años" permite una "sostenibilidad financiera" que se suma a la repercusión económica calculada en entre 400 y 500 millones de euros por Gran Premio, para un total de "entre 4.000 y 5.000 millones de euros en la Comunidad" durante la década comprometida. Ya el pasado viernes, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, sostuvo que espera que el circuito de Fórmula 1 sea "emblemático", como ese asfalto rojo, un tramo cubierto o el paddock más grande de Europa, según apareció publicado la pasada semana. También el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, insistió ese mismo día en que la apuesta de Madrid por la Fórmula 1 no se limita a que "venga un Gran Premio", sino por que sea "el mejor Gran Premio de Fórmula 1", algo que, sostuvo, pasa por "fórmulas imaginativas" y por introducir "toques que no existen" en otros circuitos del mundo.