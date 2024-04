El primer ministro pro-China de Islas Salomón anuncia que no aspira a renovar el cargo

Sídney (Australia), 29 abr (EFE).- El primer ministro de Islas Salomón, Manasseh Sogavare, anunció este lunes que no será candidato a renovar el cargo en la votación prevista el jueves en el Parlamento del país, tras las elecciones celebradas el 17 de abril, y dio como razón los ataques que han recibido él y su familia.

En una rueda de prensa, Sogavare, que en 2022 decidió reconocer a China y romper relaciones con Taiwán, nombró a Jeremiah Manele, quien ejerce desde 2019 como ministro de Exteriores, como su sucesor al frente de la Coalición para la Unidad y Transformación Nacional.

Esta coalición, compuesta por el partido de Sogavare y otras dos formaciones y legisladores independientes, asegura que aglutina el apoyo de 28 de los 50 legisladores que conforman el Parlamento.

El controvertido Sogavare, que ya había ejercido como primer ministro en tres ocasiones anteriores (2000-2001; 2006-2007 y 2014-2017), señaló que ha decidido "dar paso a una nueva dirección del partido" tras los ataques sufridos por él y su familia durante su último mandato, que inició en 2019.

"Me han acusado de muchas cosas (durante mi etapa como líder) (...) Mi familia, mis hijos incluidos, han sido sometidos a un abuso verbal sin precedentes. Me han vilipendiado cada vez más en los medios de comunicación. Pero eso no hizo flaquear mi determinación de servir a mi país. Es un sacrificio monumental", remarcó el político.

Según el medio salomonense SIBC, Manele, de ser nombrado primer ministro, mantendrá vigente el pacto de seguridad con China que el mandatario saliente negoció con Pekín de manera opaca y que a su vez elevó el pulso entre Estados Unidos y el gigante asiático por su competencia estratégica en la región del Pacífico.

Además de su polémico giro en política exterior, criticado por históricos aliados de Islas Salomón como Estados Unidos y Australia, la nación oceánica también registró en 2021 unos violentos disturbios en la capital entre llamadas a derrocar al gobierno.

El país, con unos 700.000 habitantes y considerado por la ONU como uno de los países más pobres del Pacífico, celebró elecciones generales el pasado día 17 en las que el partido de Sogavare se alzó con la victoria, pero con la necesidad de sumar a otros partidos minoritarios.

El Parlamento de Islas Salomón anunció hoy que el próximo jueves se celebrará la sesión inaugural tras los comicios, donde está previsto que los legisladores elijan al próximo mandatario.