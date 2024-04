El ministro principal de Escocia, Humza Yousaf, se está planteando dimitir, según medios

Londres, 29 abr (EFE).- El ministro principal de Escocia, el nacionalista Humza Yousaf, se está planteando presentar su dimisión ante la perspectiva de afrontar dos mociones de confianza en el Parlamento escocés esta semana, según revelan este lunes varios medios locales.

Una fuente cercana a Yousaf dijo a la cadena pública BBC que la dimisión es ahora una opción si bien no se ha tomado aún una decisión definitiva.

Otra fuente citada por Sky News cercana al Gobierno escocés reveló que el líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP) podría dejar el cargo tan pronto como hoy mismo a raíz del colapso la pasada semana del acuerdo de poder compartido que mantenía con los Verdes por desacuerdos internos.

Yousaf rescindió el pacto de gobierno suscrito en 2021 con los Verdes por crecientes tensiones internas, después de que su Ejecutivo decidiera abandonar su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 75 % para 2030 y pausar la receta de bloqueadores de pubertad a menores de edad.

El líder del Partido Conservador en Escocia, Douglas Ross, presentó la semana pasada una moción contra Yousaf -que tiene 63 diputados de 129 en el Parlamento regional- y si bien esa votación no es vinculante, un resultado contrario al dirigente escocés le pondría mucha presión para dejar el cargo.

Además, el Partido Laborista escocés, liderado por Anas Sarwar, que exige que se convoquen elecciones autonómicas anticipadas, ha presentado también una moción similar contra el Gobierno de Yousaf.

Una diputada escocesa del SNP, Michelle Thomson, admitió hoy que había oído "rumores" de que el ministro principal valora dejar el cargo en lugar de enfrentarse a la votación en el Parlamento escocés.

"Supongo que los rumores sugieren que algo pasa, pero, honestamente, no puedo aclarar lo que es porque no me lo han notificado ni tampoco a mi grupo parlamentario, así que supongo que todos sabremos esta mañana qué ocurrirá", dijo la diputada a la emisora BBC Escocia. EFE

prc/ah