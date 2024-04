El Gobierno no puede precisar ahora la fecha de inicio de desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz

El Gobierno afirma que en la actualidad no se puede no precisa cuándo se iniciará el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, y se remite a la declaración de cese de explotación de la misma donde, según señala, se deberán ajustar las actividades a realizar en la instalación a partir de ese momento y el plazo en que se deberá solicitar la autorización de desmantelamiento. Así responde a una pregunta por escrito del Grupo Parlamentario Vox, en la que José María Figaredo Álvarez-Sala, Ignacio Hoces Íñiguez, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo inquirían al Ejecutivo sobre la fecha exacta en la que va a iniciarse el desmantelamiento de la central. El Ejecutivo señala que en el artículo 28.1 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas se indica que en la declaración de cese de explotación se establecerán las condiciones a las que deban ajustarse las actividades a realizar en la instalación a partir de ese momento y el plazo en que se deberá solicitar la autorización de desmantelamiento. Los de Abascal también preguntan por el impacto que el desmantelamiento va a tener en cuanto a puestos de trabajo y sobre la industria de Extremadura y el precio de la energía en España. A su vez, requerían saber si el Gobierno había recibido el requerimiento de la Junta de Extremadura en relación a la prórroga de la vida útil de Almaraz. Por último, el Grupo Parlamentario Vox también deseaba conocer cómo pretende el Gobierno compensar la pérdida de energía generada por la central nuclear de Alcaraz. Cuestiones a las que el Gobierno no responde en el texto, al que ha tenido acceso Europa Press. Sobre si se ha planteado una prórroga al cierre de estas instalaciones, el Gobierno recalca que se prevé un cierre ordenado de las centrales nucleares españolas en el horizonte temporal 2027-2035, según lo firmado en el Protocolo de intenciones firmado en marzo de 2019 entre Enresa y los propietarios de las centrales. Este cierre comenzará con Almaraz, donde la Unidad I cesará su actividad el 1 de noviembre de 2027 y la Unidad II, el 31 de octubre de 2028, según la Orden que en 2020 se renovó la autorización de explotación.