El Gobierno de Chile presenta una querella por el asesinato de tres carabineros en el sur del país

El 'número dos' del Ministerio del Interior de Chile, Manuel Monsalve, ha anunciado este domingo que el Gobierno interpondrá una querella por el asesinato de tres carabineros en la región del Bíobío, en el sur del país, donde las autoridades han impuesto un toque de queda para facilitar la investigación y "tener un mejor control territorial". "Nos gustaría presentar una querella por ley antiterrorista, pero (esta ley) no permitiría ser suficientemente eficaces en la investigación, ni nos permitiría poder aplicar las penas más latas. La querella va a ser homicidio contra carabineros, por infracción a le ley de armas y por organización criminal", ha explicado. En este sentido, Monsalve ha indicado que esta decisión, si entregan las pruebas necesarias, "implica cadena perpetua calificada", por lo que así estarían "apuntando a las penas más altas", según informa la emisora de radio Biobío Chile. Por otro lado, las autoridades han dejado en libertad a dos de los tres detenidos cerca de la zona del crimen, al no poder probar su participación en los hechos. El hombre que permanecerá arrestado será formalizado por resistencia a la autoridad y no por su vinculación al triple homicidio. Los tres detenidos habían sido capturados durante un control policial en el marco de una serie de medidas impuestas en la zona para dar con los autores del crimen. Estos individuos fueron detenidos por negarse a colaborar con las autoridades y por no aportar los documentos de identificación. Las autoridades chilenas han confirmado este sábado que tres carabineros han muerto a tiros y posteriormente han acabado calcinados en un ataque bajo investigación ocurrido en una zona muy conflictiva del sur del país, en un incidente que ha llevado a Gabriel Boric a declarar el estado de luto nacional y a suspender su agenda para desplazarse inmediatamente al lugar. Los tres estaban patrullando para controlar medidas cautelares a personas con arresto domiciliario por la comunidad de Cañete, provincia de Arauco, cuando se enzarzaron en un tiroteo con atacantes desconocidos quienes, tras matar a los agentes, procedieron a prender fuego a su vehículo con ellos dentro. Las armas y cascos de los uniformados no se han encontrado en el lugar. Otras versiones publicadas en prensa especulan con que los carabineros fueron emboscados, reducidos, maniatados y después asesinados antes de que fuera incendiada su camioneta. El hallazgo de los cuerpos fue realizado por personal del bomberos, quienes llegaron al lugar tras recibir un aviso sobre el incendio del vehículo.