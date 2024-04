El chileno Vicente Fernández destaca en el fútbol de Australia y se ilusiona con la Roja

Santiago de Chile, 29 abr (EFE).- El lateral chileno Vicente Fernández define el fútbol australiano como “espectacular”, por las instalaciones deportivas que tiene, y afirma que con el Melbourne City de la A-League, con quienes disputará los 'playoff' en busca del título, busca ampliar sus opciones de ser llamado a la Roja.

El defensor considera su paso por el país oceánico como una oportunidad de desarrollarse y seguir creciendo, pues a sus 24 años sueña con jugar en la Premier League y vestir la camiseta de la selección chilena, pero también con sumar un título en Australia después de que este mismo fin de semana garantizaran el acceso a las finales.

En una entrevista con EFE desde Melbourne, la ciudad más poblada de Australia por encima de la capital Sidney, Fernández asegura que ha tenido una gran experiencia tras su llegada al club a inicios de año transferido desde el argentino Talleres de Córdoba.

“Es una locura, espectacular, tienen instalaciones de primer nivel. Es bastante lejos y un cambio de horario igual bien fuerte, pero no lo pensé mucho porque vi la oportunidad de desarrollarme y seguir creciendo. Hay que salir un poquito de la zona de confort para crecer y también considerando que es un equipo que pertenece al Grupo City, eso también es un factor de ventaja”, comentó.

El equipo de la Primera División de la liga australiana es parte de la sociedad que administra clubes como el inglés Manchester City, el español Girona, el italiano Palermo, el estadounidense New York City, el uruguayo Montevideo City Torque, entre otros en Bolivia, Bélgica, Francia, Brasil, China e India.

Esos vínculos le hacen soñar con la posibilidad de llegar a un club de la liga inglesa de la cual asegura es aficionado, y para lograrlo Fernández, que integró la Sub-20 chilena, anhela cumplir con otro de sus objetivos que es vestir La Roja.

“Me encantaría jugar ahí. La verdad que no lo veo imposible, creo que todos tenemos la capacidad de soñar y de trabajar por nuestros sueños. Siempre me ha gustado el Manchester City, pero anecdóticamente el lateral izquierdo que más me gusta de la Premier League es el del Liverpool Andrew Robertson, para mí es el mejor”, afirmó.

Para llegar a la selección que hoy dirige el argentino Ricardo Gareca, requiere continuidad algo que tiene en el Melbourne después de un 2023 con pocos minutos de juego y en el que superó una lesión de rodilla.

“Lo tomo como una motivación, claramente es un objetivo que tengo planteado. No me desespero, sé que llega con trabajo. Van los que están mejor preparados y en el momento en que consideren que lo estoy, voy a estar listo”, dijo Fernández, quien salió de las inferiores de Universidad Católica pero tuvo más oportunidades de jugar en Unión La Calera y Palestino.

Fue desde el club árabe que partió a Talleres en la liga argentina donde no tuvo regularidad, situación que se repitió en su breve paso por Universidad de Chile.

“Fue bastante difícil pasar un año en el que no tuve continuidad por lesión y después por otras decisiones. Ahora me siento muy bien, ya mi rodilla está más adaptada al ritmo de competencia. Fue un proceso bastante duro y que me tocó vivir en su gran mayoría solo, pero ahora saco cuentas positivas. Me ha servido mucho”, confiesa.

Actualmente, con el Melbourne disputará los 'playoffs' con el derby ante Melbourne Victory por un lugar en las semifinales. El defensa ha jugado todos los partidos, diez desde su llegada.

“El objetivo es ir por el por el torneo, obviamente es lo que todos aspiramos. Hago un balance positivo. He jugado una gran cantidad de minutos a un muy buen nivel", remarcó.

El Melbourne, además, fue campeón en la temporada 2020-2021.

“Tengo contrato hasta final de temporada que es ahora en junio. Después, tengo que volver a Argentina, tengo todavía contrato con Talleres y ahí tendré que ver qué pasa en el futuro, pero obviamente mi idea es seguir jugando, tener esa continuidad y dar un paso hacia adelante en mi carrera”, cerró.