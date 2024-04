EEUU señala a cinco unidades militares israelíes por graves violaciones de Derechos Humanos

El Departamento de Estado norteamericano ha concluido que cinco unidades militares israelíes han perpetrado graves violaciones de Derechos Humanos en una investigación sobre hechos anteriores al inicio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza del 7 de octubre y que ni tan siquiera ocurrieron en este enclave palestino. Ahora Washington estudia restringir la ayuda militar al Batallón Netzah Yehuda, integrado por ultraortodoxos, mientras que las otras cuatro unidades "han remediado efectivamente estas violaciones", ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado Vedant Patel. "Seguimos manteniendo contactos con el Gobierno de Israel. Han remitido información adicional relativa a esa unidad y seguimos manteniendo esas conversaciones", ha explicado Patel. "Todos estos incidentes son muy anteriores al 7 de octubre y ninguno ha tenido lugar en Gaza", ha matizado. La Ley Leahy estadounidense es una norma de 1997 que obliga a suspender la ayuda a cualquier unidad militar extranjera implicada con pruebas creíbles en violaciones de Derechos Humanos. Solo contempla la reanudación si el Departamento de Estado presenta un informe favorable al Congreso sobre las medidas del país extranjero para llevar a los responsables ante la justicia. Además, Patel ha insistido en que Israel "no está recibiendo un tratamiento especial" por contar con más plazo de tiempo para presentar información para evitar cualquier posible represalia. "Sigue siendo un proceso abierto. Si en cualquier momento las medidas para remediar (las violaciones de Derechos Humanos) o similares resultan ser insuficientes con nuestros criterios, evidentemente habrá restricciones a la ayuda estadounidense", ha apuntado. Patel no ha querido mencionar los nombres de las otras cuatro unidades ni dar más información de las medidas de corrección puestas en marcha por Israel y tampoco ha confirmado si el Batallón Netzah Yehuda ha adoptado medidas en ese sentido. "Los criterios de corrección pasan por que los países respectivos adopten medidas eficaces para que se rindan cuentas ante la justicia y eso es diferente en cada país", ha añadido. El Batallón Netzah Yehuda ha operado en la zona de Beit Hanun, en el noreste de la Franja de Gaza, en el marco de la guerra contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tras meses en la frontera siria. Antes había estado presente en Cisjordania. Es allí, en el territorio palestino, donde sus operaciones fueron objeto de polémica y críticas después de que se vinculara al batallón con actividades de extrema derecha y violencia contra civiles palestinos. INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO El pasado 18 de abril el portal estadounidense ProPublica informaba que un grupo de expertos del Departamento de Estado recomendó al secretario de Estado Antony Blinken investigar a varias unidades de las fuerzas de militares israelíes por crímenes contra los Derechos Humanos en Cisjordania. Si bien otras unidades no serían sancionadas al haber exhibido cambios en su comportamiento, Blinken tiene señalados a los ultraortodoxos por fomentar la ola de violencia contra las poblaciones de palestinos en Cisjordania antes del estallido de la guerra con Hamás, el 7 de octubre. Esta unidad es una excepción a la ley que exime a los ultraortodoxos de presentarse a filas y está formada en gran parte por jóvenes extremistas, rechazados por su violencia en el resto de unidades militares, y lleva siendo investigada por Estados Unidos desde 2022 por posibles actos de torturas y asesinatos extrajudiciales.