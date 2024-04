EEUU dice que aún no ha visto plan de Israel para proteger civiles ante invasión en Rafah

Riad, 29 abr (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó este lunes desde Riad que hasta el momento no ha visto ningún plan por parte de Israel que garantice la protección "eficaz" de los civiles ante una invasión contra la localidad palestina de Rafah, fronteriza con Egipto.

"A falta de un plan que garantice que los civiles no sufrirán daños, no podemos apoyar una operación militar de gran envergadura en Rafah y aún no hemos visto un plan que nos dé confianza en que los civiles puedan ser protegidos eficazmente", aseguró en la sesión especial del Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), que se celebra en Riad. EFE

