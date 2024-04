Directores de Servicios Sociales pone en duda el "rigor" del censo del Gobierno sobre residencias y plazas disponibles

La Asociación de directores y gerentes en Servicios Sociales ha puesto en duda este lunes el "rigor" del primer 'Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales' en España, que recoge datos del año 2022, elaborado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). La entidad cree que el informe "parte de una incertidumbre preocupante", ya que, según explica el documento, "se comenzó con una base compuesta por un total de 8.114 centros" y "una vez efectuada la depuración de la base inicial, eliminando aquellos registros que no son considerados centros residenciales, aquellos que estaban duplicados o que en la fecha del cuestionario habían cesado en su actividad, permanecen un total de 6.831": el 76% dirigido a personas mayores, el 21% dirigido a personas en situación de discapacidad y un 3% mixto. "¿Qué base inicial de datos ha utilizado el Imserso para elaborar este censo, y cómo es posible que el 15,8% de esa base haya sido depurada?", se pregunta la asociación, que ha pedido una explicación al Imserso ante "un hecho tan grave", ya que "permite dudar de si realmente hay 5.188 centros residenciales de mayores o si no son tantos". La Asociación de directores y gerentes en Servicios Sociales ha subrayado que, con fecha 31 de diciembre de 2023, el propio Imserso publicó su 'Informe sobre servicios sociales dirigidos a personas mayores', afirmando que, a final de 2022, había en España 5.430 residencias de mayores. "Es decir, 242 residencias más", ha añadido. Respecto al número de plazas para personas mayores, ha apuntado que el censo constata 323.272, pero la cifra final que ofrece asciende a 381.514 plazas, como resultado de sumar una estimación de las plazas de los 792 centros que no han aportado información. "No parece que tenga demasiado rigor una cifra que se incrementa en un 18% en base a una estimación, tratándose de un censo enmarcado en el Plan Estadístico Nacional", ha remarcado. En este sentido, ha apuntado que en el mencionado 'Informe de los Servicios Sociales dirigidos a las personas mayores', el número de plazas asciende a 398.575, es decir, 17.061 plazas más. "En sólo cuatro meses, dos informes oficiales, ambos en la misma página de Imserso, ofrecen cifras muy dispares", ha señalado. Según ha criticado la asociación, ni en el Informe presentado a final de diciembre de 2023 ni en el censo "el Imserso ofrece ninguna referencia para decir si el número de plazas residenciales es suficiente para atender la necesidad de plazas". Sin embargo, la Asociación de directores y gerentes en Servicios Sociales ha afirmado que "serían necesarias no menos de 30.000 plazas residenciales sólo teniendo en cuenta las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III) que están pendientes de una plaza residencial". "A estas 30.000 personas y a sus familiares de nada les sirven los discursos sobre la necesidad de 'desinstitucionalizar' con los que últimamente responden desde el Imserso a la falta de atención residencial. Sólo cuando se destinen recursos suficientes a los servicios domiciliarios (no solo a la Ayuda a Domicilio, por otra parte, muy limitada en el número de horas actualmente) y se acometa una profunda reforma del actual modelo residencial, podrá hablarse de que no hacen falta más plazas residenciales", ha señalado. Para la asociación, que lo venía "reivindicando con insistencia" desde hace años, este estudio "permitirá disponer de datos fiables sobre este servicio tan importante, ya que es utilizado por casi 400.000 personas y donde trabajan 200.000 profesionales".