Coixet afirma que está "bien y es práctico" que Sánchez siga: "Es interesante que un político hable de sus sentimientos"

La cineasta Isabel Coixet ha reconocido que le parece "bien" que Pedro Sánchez siga al frente del Gobierno y ha bromeado con que es "mucho más práctico" puesto que "las olimpiadas están cerca y el calor ya va a venir". Así se ha pronunciado la realizadora este lunes en una rueda de prensa en Madrid, tras ser galardonada con el Prix Diálogo 2024 de la Asociación de Amistad Hispano-Francesa, que recibirá en un gala esta noche. "Me parece bien que siga y es práctico porque ahora entre las olimpiadas y el calor que va a venir. Me parece interesante que un político de repente hable de sus sentimientos, aunque habrá gente que pensará que no deberían tener sentimientos, que el hecho de que ataquen a tu pareja no tiene nada que ver", ha afirmado Isabel Coixet. La cineasta, antes de responder, ha desvelado que ha aterrizado en España este domingo, tras pasar tres días en un hospital en Colombia, por lo que no tenía mucha idea sobre la situación de Pedro Sánchez. No obstante, ha señalado que "debe ser la primera vez que ocurre algo así en la política española". Coixet, en alusión al nombre del galardón recibido, ha apelado a la importancia del diálogo, pero "no puede existir cuando hay personas que ni saben ni quieren escuchar". "Yo recuerdo que en los últimos años duros de ETA se hablaba de diálogo y yo pensaba, '¿cómo vamos a hablar de diálogo con unas personas con caretas y con pistolas en una mesa?'. Es ridículo pedir diálogo en algunas circunstancias", ha comentado. Por último, la cineasta ha lamentado que los jóvenes ahora "creen todo lo que se dice en Tik Tok". "Lo ideal sería instalar el sentido crítico en los más jóvenes", ha señalado. PRIX DIÁLOGO 2024 Por otro lado, la realizadora, preguntada acerca de qué le falta al cine español para no tener que buscar producciones internacionales, ha lamentado que en España existen pocos productores que vean series internacionales y llamen a los directores extranjeros para trabajar con ellos. "Nos falta un poco de amplitud, de abrir las orejeras de caballo y ver que el mundo es ancho y ajeno. Existen pocos productores que vean una serie de un director francés, colombiano o italiano y les llamen", ha afirmado. En este sentido, ha ensalzado la "universalidad" del cine y sugiere la necesidad de "salir" a la hora de contar historias. "Pienso que una de las grandes bellezas que tiene el cine es que da igual dónde hayas nacido, que puedes contar una historia, ya sea en otro siglo o en uno que esté por venir. El cine es un magma enorme con multitud de caminos entrelazados y tú puedes acceder a ellos, siempre que quieras", ha apostillado. Además de Coixet, la asociación también ha galardonado a la actriz Marina Foïs, que ha afirmado que tiene un vínculo "muy fuerte" con España y ha alabado a figuras como Luis Buñuel, Carla Simón, Rosalía o Rodrigo Sorogoyen. "La cultura española está presente en Francia. No hay que hacer nada especial para tener contacto con ella en mi país", ha subrayado. Por último, la actriz, que ha desvelado que le "enriquece" rodar en el extranjero porque puede ser una persona "distinta", ha confesado que Francia se le queda pequeño y que le gusta experimentar y estar en contacto con otras culturas. "En Francia tengo de todo, excepto el sentido del humor y la alegría mediterránea", ha comentado.