Chega presentará una moción de condena contra Rebelo de Sousa tras defender una reparación para las colonias

El partido ultraderechista portugués Chega ha anunciado este domingo que presentará una moción de condena contra el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, tras las declaraciones en las que sostuvo que su país tiene la "obligación" de "liderar" el proceso de reparación para las antiguas colonias so pena de perder "capacidad de diálogo" con éstas. La formación política ha considerado que las palabras del jefe de Estado representan "una traición a Portugal que "no dejarán" que "pase desapercibida, según han indicado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. En la víspera, el líder de Chega, André Ventura, aclaró que "el día en el que el Gobierno portugués de alguna compensación a una antigua colonia, deshonrando brutalmente la historia", ese mismo día propondrán una moción de censura al Ejecutivo de Luís Montenegro, entendiendo que esta decisión "viola" los deberes del Gobierno y el presidente hacia la patria. Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros afirmó que "no ha habido ni hay en marcha ningún proceso o programa de acciones específicas con el propósito" de reparar el pasado colonial y sostuvo que se guiará "por la misma línea" de sus predecesores. En este sentido, Chega ha agregado que convocará al ministro de Exteriores al Parlamento "para entender si hay algún tipo de contacto sobre este asunto con los Estados de lengua portuguesa", recoge la agencia de noticias Lusa. Rebelo de Sousa afirmó que este proceso no pasa necesariamente por el "pago de una indemnización" y puso como ejemplo las reparaciones ya realizadas por Lisboa mediante condonación de deuda a antiguas colonias o la concesión de un "estatuto de movilidad" para los nacionales de estos países. "No podemos meter esto bajo la alfombra o dentro del cajón. Tenemos la obligación de pilotar, de liderar este proceso. Si no, nos va a pasar lo que les ha pasado a otros países que han sido potencias coloniales y han perdido la capacidad de diálogo y entendimiento con las excolonias y son invitados a salir, bien o mal, de los países en los que todavía tienen alguna presencia", declaró.