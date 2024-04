Borrell apunta que varios países de la UE pueden reconocer en mayo al Estado de Palestina

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha apuntado este lunes que varios Estados miembros del bloque pueden reconocer al Estado palestino ya en el mes de mayo, siguiendo la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas. En el marco de una entrevista con varios medios de comunicación en Arabia Saudí, donde participa en el Foro Económico Mundial, el jefe de la diplomacia ha expresado su previsión de que algunos Estados miembros de la UE anuncien su decisión de reconocer a Palestina en el trascurso del mes de mayo, han explicado fuentes comunitarias a Europa Press. En este sentido, el Alto Representante ha insistido en que la solución de dos Estados solo es posible si Palestina es reconocida, indican las mismas fuentes. Pese a no entrar en detalles sobre qué países darán el paso, sobre la mesa está la iniciativa de España, Irlanda, Eslovenia y Malta de reconocer a Palestina para dar un impulso a la solución de los dos Estados, fórmula compartida por toda la comunidad internacional incluyendo Estados Unidos. Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició una gira que le llevó a Noruega, Irlanda y Eslovenia con el objetivo de lograr una convergencia europea para dar el paso de forma conjunta. También se entrevistó con el nuevo primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, y en el marco del Consejo Europeo se vio con los líderes de Bélgica, Malta y Luxemburgo. Sánchez se marcó como plazo proceder al reconocimiento del Estado palestino en el primer semestre de este año y fuentes gubernamentales reiteraron hace días que España podría dar el paso en solitario antes del verano. "La decisión política de España esta tomada y no depende de otros países", subrayaron las fuentes. En este contexto, la decisión puede ir ligada a la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas las próximas semanas del ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en el organismo internacional, un voto no obstante que será simbólico y no vinculante tras el rechazo del Consejo de Seguridad tras el veto de Estados Unidos.