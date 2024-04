Anabel Pantoja huye de la prensa tras los preocupantes rumores sobre el estado de salud de su tía Isabel

La preocupación por el estado de Isabel Pantoja no ha dejado de aumentar en los últimos días. Desde que la promotora de su gira '50 aniversario' anunció el aplazamiento de su concierto en Tenerife -previsto para este martes 30 de abril- por motivos de salud, las especulaciones no tardaron en surgir. Y aunque en un primer momento se habló de que la artista podría tener problemas renales o circulatorios, en 'Espejo Público' revelaban que el doloroso problema que sufre desde hace un tiempo y que se habría agravado en las últimas semanas sería tromboflebitis, una enfermedad inflamatoria que puede provocar la formación de coágulos en las venas y que suele afectar a las piernas. Dando un paso más en esta información, 'Fiesta' ha contado este fin de semana que Isabel podría tener "algo más delicado" y el de Tenerife podría no ser la única actuación que tendría que suspenderse, ya que la de Zaragoza el próximo 25 de mayo también estaría pendiendo de un hilo. Según el programa presentado por Emma García, la viuda de Paquirri tendría una "cosa seria, no grave", por la que incluso podría pasar por quirófano, aunque manteniendo la prudencia no han revelado nada más sobre los problemas de salud de la tonadillera. Una información que su sobrina Anabel Pantoja ha evitado confirmar o desmentir, emprendiendo una huida a toda velocidad hasta el coche que la esperaba cuando ha visto a las cámaras a las puertas de su casa. Muy seria, y dando la espalda a la prensa, la influencer ha guardado un silencio sepulcral, dejando en el aire si su tí se encuentra bien, si va a operarse y si es cierto que su próximo concierto también correría peligro.