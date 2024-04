(AMP.) Feijóo acusa a Sánchez de querer colar "un cambio de régimen por detrás" y "usar" incluso al Rey en su "teatro"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer "colar un cambio de régimen por detrás" e incluso "usar" al Rey en su "obra de teatro". Tras descartar presentar una moción de censura en este momento, ha denunciado que siga sin dar explicaciones a los españoles sobre el llamado 'caso Koldo' y las informaciones que afectan a su entorno familiar, algo que ve "impropio en un país democrático". "Su proyecto se acabó y puede prolongar la agonía y la decadencia, pero no será más que eso, agonía y decadencia", ha declarado Feijóo en una comparecencia en la sede del PP, donde ha echado en cara al presidente del Gobierno que, después de esta "simulación de dimisión", "hoy no haya asumido sus responsabilidades" y se "agarre al comodín de derecha y ultraderecha" que, a su juicio, "utiliza siempre como anticipo de sus próximos desmanes". Así se ha pronunciado después de que Sánchez haya asegurado --en una declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa-- que continuará al frente el Ejecutivo tras sus cinco días de reflexión, al tiempo que ha llamado a la mayoría social a la movilización. SE DIRIGE A LA "ESPAÑA INDIGNADA" POR LA "SIMULACIÓN DE DIMISIÓN" El jefe de la oposición ha acusado a Sánchez de haber "preferido huir hacia adelante" antes que dimitir cuando podría haber asumido sus responsabilidades. "Todo esto que estamos viviendo ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar", ha manifestado. Según Feijóo, Sánchez ha dimitido durante cinco días por "pura estrategia electoral, estrategia judicial o ambas". Y ha dicho que aunque el PSOE respire "aliviado" con la decisión de Sánchez, hay una "España indignada" por esta "simulación de dimisión", "bochorno internacional" e "incertidumbre nacional". Por eso, ha querido dirigirse a esa "España indignada" que considera que el presidente del Gobierno les ha "tomado el pelo". "Ha llegado a usar su majestad el Rey como actor secundario en su última película", ha denunciado. "EL DISCURSO MÁS PELIGROSO DE TODOS" El líder del PP ha alertado de que el discurso de Sánchez es el "más peligroso de todos" porque, en su opinión, evidencia que no acepta la discrepancia sino que "quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano e institución a institución" y pretende "ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia". Es más, ha dicho que Sánchez no quiere oposición, Justicia ni libertad de expresión porque "solo se quiere a sí mismo". En este punto, ha indicado que "la España del conmigo o contra mí es la fórmula que ha escrito las páginas más negras" de la historia de España. "No queremos volver a ella. Nos quieren en un bloque en el nunca estaremos", ha alertado. Feijóo, que ha avanzado que este martes ha convocado a su grupo parlamentario, ha respondido al presidente del Gobierno que "si quiere un programa de regeneración", debería consultar el que presentó el PP hace "ya casi hace dos años" y que le remitió a Moncloa "sin tener ni siquiera acuse de recibo". CREE QUE "UN PUNTO Y APARTE" SERÍA CONVOCAR ELECCIONES Feijóo ha dicho que es consciente de que "no habrá elecciones en breve porque Sánchez "teme a las urnas", si bien ha indicado que eso es lo que debería de hacer porque para hacer "un punto y aparte en política, la única manera es consultar a los españoles". Dicho esto, el presidente del PP ha descartado presentar una moción de censura "en estos momentos" porque, según ha destacado, Sánchez "ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles". Tras asegurar que esta "simulación de dimisión" es "coherente con la trayectoria" de Sánchez, Feijóo ha afirmado que España "necesita un tiempo nuevo, y no puede ya encontrarlo en quienes son el pasado". "Lo que necesita España es un nuevo Gobierno democrático, con un presidente que esté a su altura, y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro", ha aseverado. Después de que Sánchez haya llamado a la mayoría social a la movilización, ha asegurado que si Sánchez tenía "complicado" lograr "el calor de la calle" antes del día de hoy, más complicado lo tendrá "a partir de este momento". "La movilización social que Sánchez escribe para continuar en el poder no ha tenido lugar. No hay más españoles que le quieran como presidente hoy de los que le querían ayer", ha advertido. "LA REALIDAD DE SÁNCHEZ NO HA CAMBIADO NI UN ÁPICE" A renglón seguido, Feijóo ha avisado a Sánchez que, después de su "teatro", su "realidad no ha cambiado ni un ápice" porque sigue "habiendo una investigación en la Fiscalía Europea", "dos investigaciones en la Audiencia Nacional y comisiones de investigación que no controla, como la del Senado". "Quien amenaza a la democracia española es quien pretende imponerle un proyecto de puro poder sin límites. ¿Para qué? Para no dar las explicaciones que la sociedad española le está exigiendo", ha manifestado. A renglón seguido, Feijóo ha denunciado que Sánchez "lleva tres meses sin dar ninguna explicación" en relación con la "trama" que afecta al PSOE y las noticias relativas a su "entorno familiar". A su entender, eso "es impropio de un país democrático" y la actuación de Sánchez se debe "al miedo". En cuanto a si el PP llamará próximamente a Sánchez a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', Feijóo ha asegurado que en esa comisión "comparecerán todos aquellos" de los que "necesitan conocer sus explicaciones", pero ha añadido que hay información que no conocen aún como "el volcado de los 23 móviles". Según ha subrayado, "necesitan conocer qué hay detrás de ese sumario" y "las prácticas del entorno familiar" de Sánchez. COMPROMISO DE NO CAMBIAR MAYORÍAS EN EL CGPJ Al ser preguntado si teme que Sánchez emprenda ahora medidas que cambien el sistema de mayorías para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o limitar la libertad de prensa, Feijóo ha dicho que no iba a entrar en "conjeturas" en este momento, si bien ha recordado que el propio Sánchez le descartó esa opción. "El presidente del Gobierno me dijo, en nuestra reunión previa a su discurso de investidura, que en ningún caso cambiaría las mayorías del Consejo General de Poder Judicial. Yo no se lo pregunté, lo dijo él", ha manifestado. En la reunión que Sánchez y Feijóo mantuvieron el 22 de diciembre de 2023 acordaron abrir una negociación para renovar el CGPJ con mediación de la Unión Europea. Ante la prensa, el líder del PP dijo que tenía el "compromiso" del presidente del Gobierno de que no iba a "cambiar mayorías" ni "modificar el número de jueves y magistrados elegidos en el Congreso y el Senado". "Tengo ese compromiso y yo le doy valor porque creo que es una posición del Gobierno que es correcta", declaró entonces ante los medios. IMPACTO EN LAS CATALANAS Y EUROPEAS En cuanto al impacto que cree que puede tener la decisión de Pedro Sánchez en las catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio, Feijóo ha asegurado que las elecciones catalanas están "marcadas" por un expresidente de la Generalitat que "amaga con volver" y un presidente del Gobierno que "hasta hace unas horas amagaba con irse". "A nadie le interesa a Cataluña, ni el proyecto de los catalanes. A nosotros sí", ha enfatizado, para añadir que el proyecto del PSC tiene como objetivo que Sánchez "siga en la Moncloa, ahora más que nunca", algo que también deben "querer los separatistas". El presidente de los 'populares' ha subrayado que el PPC sí que tiene "un proyecto para Cataluña" y por eso ha animado a votar a su partido a aquellos que "quieran dar un disgusto al señor Sánchez y al separatismo".