(AMP.) El CIS coloca al PSOE diez puntos por encima del PP tras el anuncio de Sánchez de abrir un periodo de reflexión

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa al PSOE casi diez puntos por encima del PP tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez de abrir un periodo de reflexión para decidir sobre su futuro, con una estimación de voto del 38,6% de los socialistas y 29,2% para los 'populares'. Tras anunciarse el periodo de reflexión, el presidente del CIS, el sociólogo socialista José Félix Tezanos, decidió poner en marcha el operativo del organismo público para realizar un sondeo flash sobre esa decisión de Pedro Sánchez, todo ello cuando España está en pleno periodo electoral por los comicios europeos del 9 de junio. Según indica el organismo público, el sondeo se basa en 1.809 entrevistas telefónicas realizadas el pasado viernes, una muestra que es algo menos de la mitad que en un barómetro mensual. Eso sí, predominan los votantes socialistas entre los encuestados, ya que según su recuerdo de voto, las última generales las ganó el PSOE con ocho puntos de ventaja, cuando en realidad la victoria fue del PP, dos puntos por encima de los socialistas. SE DA LA VUELTA EN DOS SEMANAS Si a principios de abril el CIS situaba al PP un punto por encima del PSOE en su barómetro mensual, en este sondeo flash tras el anuncio de Sánchez la situación se ha dado la vuelta. Según su estimación de voto, el PSOE cuenta ahora con un respaldo del 38,6%, un porcentaje que Sánchez no ha tenido en los últimoscinco años y que supera con creces el 31,7% de las últimas generales. Y mientras el PSOE se dispara, el CIS otorga al PP una estimación de voto del 29,2%, cuatro puntos menos que el mes anterior y también por debajo del 33% con el que ganó las generales de julio de 2023. Eso hace que la diferencia entre los dos grandes partidos sea ahora de 9,4 puntos a favor del PSOE, una distancia que no se veía desde primavera de 2021. VOX SE AFIANZA EN LA TERCERA PLAZA Y, mientras tanto, Vox sigue asentado en la tercera plaza, ahora con una estimación de voto del 11%, mientras que Sumar mantiene su declive y, según el CIS, ya está en un 7,2%, su peor registro. Podemos, por su parte, mantiene una estimación de voto del 2,4%. El PSOE también gana en intención directa de voto, pues un 24,2% asegura que votaría el PSOE si las elecciones fueran mañana mismo, frente a un 15,9% que apoyaría al PP. Eso sí, ante esta pregunta directa hay un 19% que no sabe qué responder y un 6% que prefiere no contestar.