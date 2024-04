Alejandra Rubio contra Gabriela Arrocet: "Es muy sucio todo esto sabiendo que ella ya no puede defenderse"

No es solo la familia Campos quien está dando mucho que hablar, y es que los hijos de Edmundo Arrocet también han roto su silencio para defender a su padre. Así lo hacía Gabriela Arrocet en el plató de 'De viernes', mostrando la unión de su familia y destrozando los argumentos de Terelu Campos y Carmen Borrego. Este lunes en el plató de 'Así es la vida', ha sido Alejandra Rubio quien ha querido desmentir dichas acusaciones de la hija del humorista, asegurando que su abuela nunca fue invitada a los viajes de su entonces expareja: "Es que no ha estado invitada a esos viajes, que estuvo 30 días fuera es un chiste, en seis años 30 días fuera es un chiste, de verdad. De todos los viajes que hacía como máximo estaba 30 días fuera, es lo que ha dicho". De primera mano, la colaboradora de televisión ha defendido a María Teresa Campos: "No, no, es que no me lo creo, no, es que no es así y yo lo he visto". Tras escuchar una vez más las explosivas declaraciones, Alejandra ha estallado contra la hija de Edmundo: "Me parece feísimo, yo no sé si esto se puede decir así a la ligera, pero me parece muy feo, y es que es muy sucio todo". Muy triste por la situación que su familia está atravesando, la colaboradora se lamenta: "Sandra, es muy sucio, y qué pena, de verdad, que se trate todo esto en estos momentos, que ella no puede defenderse, y es que es muy feo todo. Sobre todo porque Sandra, ella ni estaba allí, ni sabía nada de la historia, ni conoce a las hijas". En nombre de su abuela, aseguraba que ella ha viajado por todo el mundo sin miedo a coger un avión, confesando que eso es mentira. Las mismas palabras que le escribía Terelu a Makoke pocos minutos después: "Mi abuela se ha ido a grabar las Campos a Miami, Nueva York, Chile y un montón de sitios. Es mentira que le de miedo viajar en avión". Para terminar, el programa ha mostrado en exclusiva las primeras palabras de Estefanía Arrocet, quien todavía no había querido salir en defensa de su padre pero que finalmente se ha visto obligada debido a la situación: "Vale más que esos desechos televisivos". Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Alejandra "A mi si me ha sorprendido esto de Estefania. ¿Por qué? Porque yo conozco a Estefania, o sea, son... Y a... Vamos, que lo dije el otro día, que ellos sí que han vivido un montón con nosotras y nunca hemos tenido ningún problema, ni ha pasado nada. Y esto me ha sorprendido principalmente porque sé cómo es ella y sé que a ella no le gusta nada de esto ni quiere participar de esto en ningún caso".