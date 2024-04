ADN ambiental indica que los mayas bendecían sus juegos de pelota

Arqueólogos de la Universidad de Cincinnati han encontrado evidencia de reverencias sagradas en los juegos de pelota construidos por los antiguos mayas en México. Utilizando análisis de ADN ambiental, los investigadores identificaron una colección de plantas utilizadas en rituales ceremoniales en la antigua ciudad maya de Yaxnohcah. Las plantas, conocidas por sus asociaciones religiosas y propiedades medicinales, fueron descubiertas debajo del piso de una plaza sobre la cual se construyó un juego de pelota. Los investigadores dijeron que los antiguos mayas probablemente hicieron una ofrenda ceremonial durante la construcción del juego de pelota. "Cuando erigieron un nuevo edificio, pidieron la buena voluntad de los dioses para proteger a las personas que lo habitaban", dijo en un comunicado el profesor David Lentz. "Algunas personas lo llaman un 'ritual de animación', para obtener una bendición y apaciguar a los dioses". El estudio fue publicado en la revista PLOS One. La investigación se llevó a cabo a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México en colaboración con investigadores de la Universidad de Calgary, la Universidad Autónoma de Campeche y la Universidad Nacional Autónoma de México. Lentz y sus socios de investigación han estado estudiando las antiguas culturas mesoamericanas en México y Centroamérica. Nuevas herramientas que pueden identificar el ADN ambiental les están ayudando a descubrir secretos sobre cómo los antiguos mayas podrían haber utilizado estos espacios. Los investigadores de 2016 a 2022 trabajaron en Yaxnohcah en Campeche, a unas 9 millas al norte de la frontera con Guatemala, donde excavaron una pequeña área de un juego de pelota. Los antiguos mayas jugaban varios juegos de pelota, incluido el pok-a-tok, que era una mezcla de fútbol y baloncesto. Los jugadores intentaban pasar la pelota a través de un aro o aro en una pared. "Pero no todos los juegos de pelota tenían aros", dijo Lentz. "Hoy pensamos en los juegos de pelota como un lugar de entretenimiento. No era así para los antiguos mayas". Hizo referencia a un famoso mito maya de héroes gemelos que deben jugar un juego de pelota con los dioses para escapar del inframundo. Y los investigadores creen que, en algunos casos, los competidores fueron sacrificados al final del partido. En algunas antiguas ciudades mayas como Tikal en Guatemala, se construyeron juegos de pelota en un lugar destacado junto a los templos más grandes. "Los juegos de pelota ocupaban un lugar privilegiado en el centro ceremonial", dijo Lentz. "Eran una parte fundamental de la ciudad". Muchos proyectos de construcción hoy en día están sujetos a ceremonias, desde la colocación de la primera piedra hasta la colocación de la última viga de acero y el corte de cinta. Los antiguos mayas también eran deliberados en sus ceremonias de construcción. "La analogía más cercana hoy en día podría ser como bautizar un barco nuevo", dijo Lentz. El profesor emérito de la UC, Nicholas Dunning, recogió una muestra de sedimento en la base de una pared lateral. Aquí, en el lugar conocido como el complejo de Helena, los investigadores creen que se encontraba una plataforma ceremonial cívica compuesta de piedra y tierra de un metro de altura. El sitio comenzó como una humilde estructura residencial construida sobre un lecho de roca, dijo Dunning. Estos sitios de fundadores de comunidades se convirtieron en lugares consagrados por una arquitectura monumental, dijo. "Con el tiempo, miembros importantes de la familia fueron enterrados dentro de las plataformas en expansión, imbuyendo poder a estos lugares. Los mayas practicaban el culto a los antepasados", dijo Dunning. "En cierto sentido, se pensaba que estructuras como el Grupo Helena estaban vivas o que tenían almas que necesitaban ser alimentadas", afirmó. Dunning dijo que cuando los edificios se ampliaban o reutilizaban, como ocurrió con el juego de pelota, los antiguos mayas hacían ofrendas para bendecir el sitio. Los arqueólogos a veces encuentran cerámica o joyería en estas ofrendas junto con plantas de importancia cultural. "Sabemos desde hace años por fuentes etnohistóricas que los mayas también utilizaban materiales perecederos en estas ofrendas, pero es casi imposible encontrarlos arqueológicamente, que es lo que hace que este descubrimiento utilizando eDNA sea tan extraordinario", dijo Dunning. Rara vez se descubren restos de plantas antiguas en climas tropicales, donde se descomponen rápidamente. Pero utilizando ADN ambiental, los investigadores pudieron identificar varios tipos conocidos por su significado ritual. "La secuenciación del ADN antiguo es sorprendente", afirmó Alison Weiss, coautora del estudio y profesora emérita de la Facultad de Medicina de la UC. Los investigadores de la UC utilizaron un producto llamado RNAlater para preservar las muestras durante el tránsito de regreso a los laboratorios. Sondas especiales que son sensibles a las especies encontradas en esa región les ayudaron a identificar el ADN fragmentado de varias especies, dijo. Descubrieron evidencia de plantas asociadas con la antigua medicina maya utilizadas en rituales de adivinación. Un tipo de campanilla llamada xtabentun es conocida por sus propiedades alucinógenas. Hoy en día, la gente elabora hidromiel a partir de la miel de las abejas que se alimentan del polen de las flores de xtabentún. Los chiles son hoy una especia favorita en todo el mundo. Pero para los antiguos mayas, los chiles se usaban para tratar una variedad de enfermedades. Una ofrenda de chiles podría haber tenido como objetivo protegerse de enfermedades, dijo Lentz.