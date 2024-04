Zelenski pide "al menos" siete sistemas Patriot para la defensa de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha cifrado este sábado en siete el mínimo de sistemas de defensa antiaérea estadounidenses Patriot para defender al país ante las fuerzas militares rusas. "Ucrania necesita siete sistemas Patriot. Es el mínimo. Nuestros socios tienen estos Patriot", ha apuntado Zelenski en su habitual discurso vespertino diario. El mandatario ucraniano ha destacado la necesidad de contar con estos sistemas Patriot ante el "nuevo ataque masivo" de hoy, con 34 misiles rusos de varios tipos lanzados contra objetivos del sector energético ucraniano, "contra la red eléctrica y contra las instalaciones de tránsito de gas, las mismas que garantizar la entrega segura a la Unión Europea". Zelenski ha explicado que han logrado derribar algunos de los misiles, pero "la trayectoria de los misiles y la naturaleza del ataque ha sido calculada por los terroristas rusos para complicar la labor de nuestro sistema antiaéreo lo máximo posible". Zelenski ha argumentado que "es crucial que ataques como el de hoy no se conviertan en una rutina para el mundo". "Los terroristas rusos son conscientes de que lamentablemente nuestros socios no tienen la misma determinación de proteger Europa del terror que la que han demostrado en Oriente Próximo", ha reprochado. El dirigente ucraniano ha destacado por otra parte el anuncio de la nueva contribución de Australia en forma de 100 millones de dólares en ayuda y material bélico. "Tenemos que conseguir que Moscú asuma que la guerra no les dará nada y podemos lograrlo solo con la fuerza. Todos los ucranianos. Todos los socios. Todos con la misma determinación", ha remachado. España anunció el viernes que donará a Ucrania uno de los sistemas Patriot con los que cuenta. España, Grecia, Polonia, Rumanía, Países Bajos y Alemania cuentan con estos sistemas. Alemania ya ha cedido a Ucrania tres. Polonia y Rumanía descartaban proporcionar estas herramientas por su posición geográfica, mientras que Países Bajos afirmó que no utilizará los propios y los comprará fuera para entregarlos a Kiev.