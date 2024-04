Xavi: "Tenemos que dar un plus por no haber hecho los deberes"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que aunque no son posibles de cumplir "objetivos principales" como ganar LaLiga EA Sports o la Liga de Campeones al "no haber hecho los deberes", sí tienen otro "objetivo mínimo" como "quedar segundos" para clasificarse para la Supercopa de España, para lo que tendrán que "dar un plus", empezando por el partido de este lunes ante el Valencia. "Por no haber hecho los deberes tenemos que dar más, tenemos que dar un plus. Tenemos que revertir de alguna manera esta situación, acabando bien la temporada, con buenas sensaciones, y tenemos el objetivo de quedar segundos en la clasificación. Nos jugamos poder luchar por un título la temporada que viene", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro en el Estadi Olímpic Lluís Companys. En este sentido, recalcó que el objetivo es "conseguir el segundo lugar". "El objetivo mínimo de entrar al Champions lo tenemos muy cerca, con la derrota ayer del Athletic. Queremos quedar segundos, podemos clasificarnos para la Supercopa el año que viene", dijo. "Hemos entrenado muy bien. Con total sinceridad y siendo honesto, he visto al equipo muy metido. La gente está con ganas de ganar mañana, de acabar bien la temporada, de conseguir terminar con buenas sensaciones, y este es el objetivo principal. En cuanto a mí, estoy emocionado por seguir un año más. Tengo toda la ilusión, fuerza y energía del mundo para preparar la temporada que viene", advirtió. Sobre su decisión de continuar, reconoció que fue decisiva "la confianza que han generado tanto Deco como el presidente". "Son optimistas, y yo también. La temporada pasada nos condicionó mucho no poder hacer la planificación total que teníamos prevista, pero esperamos que este año, siendo optimistas, que la podamos hacer", indicó. "Estamos todos unidos, todo se consensúa con Deco, con el presidente, con la Comisión Deportiva, con el staff. Nada variará. Podemos llegar a la norma 1-1, que nos ayudaría muchísimo. Nosotros estamos enfocados aún en la presente temporada, que quedan seis partidos y tenemos objetivos, aunque no sean los objetivos principales de la temporada, pero aún quedan partidos y nos centramos en eso. Y cuando toque planificar, se hará", añadió. Además, insistió en que la situación del club "marcará un poco la planificación de cara a la temporada que viene". "Primero tenemos que saber dónde estamos a nivel económico, qué podemos hacer con el tema del 'Fair Play'. Estamos prácticamente en las mismas circunstancias que el año pasado. ¿De verdad podemos llegar a esta norma del 1-1? La planificación se hará poco a poco", afirmó. "Yo no puedo controlar el entorno, lo que controlo yo son los jugadores, mi staff, incluso hablar con Deco o con el 'presi'. Nosotros estamos enfocados en conseguir esta segunda plaza", continuó. "Estoy con muchas ganas, con mucha ilusión, mucha energía, mucha fuerza para continuar. Ya estamos preparando y analizando lo que nos ha pasado. Hemos hecho el diagnóstico para poder mejorar de cara al año que viene, para poder competir de la mejor manera posible con toda la ilusión del mundo. Debemos preparar lo que queda de la temporada, acabar con buenas sensaciones, asumir este segundo lugar, que es el objetivo principal, y preparar muy bien la temporada que viene, con ilusión", prosiguió. Sin embargo, el preparador culé no quiso hablar del cercano partido contra el Girona. "Lo más importante es el de mañana, que son tres puntos importantísimos y luego ya pensaremos en Girona. Y sí, es un rival directo y muy fuerte. También el Atlético de Madrid. Hay un objetivo de mínimos, que es clasificarse para la Champions, y un objetivo también interesante, que es quedar segundos para poder competir en la Supercopa el año que viene", insistió. En otro orden de cosas, aseguró que lo que está haciendo el Valencia tiene "mucho mérito". "El 'Pipo' Baraja está haciendo un trabajo extraordinario. Tiene mucho mérito lo que está haciendo con jugadores jóvenes, de la casa. Son valientes, un equipo dinámico, con velocidad delante, futbolistas de gran transición, de gran contraataque, fútbol directo", analizó. "Es un rival difícil, agresivo, lo hemos analizado: hacen las cosas muy bien, tienen un entrenador fantástico que conoce su casa, Valencia, ha sido una leyenda allí y está haciendo las cosas bien, tiene mucho mérito lo que está haciendo Baraja. Sus futbolistas son jóvenes, con energía y con pasión, y esto es lo que nos preocupa y nos ocupa a día de hoy, no la planificación para la temporada que viene", explicó. Por ello, no quiso hablar de la posibilidad de una cesión de Vítor Roque. "Todavía no hemos decidido nada porque quedan seis partidos. Con Deco y con el presidente podemos consensuar qué es el mejor para cada jugador, pero no hemos decidido nada hasta ahora", expuso. "Adaptarse aquí a los 18 o 19 años no es fácil. No es fácil marcar diferencias en el Barça, y más a esa edad. Necesita tiempo de adaptación, más minutos, quizás más confianza. Es un jugador que necesita confianza y jugar. Al final de temporada decidiremos", aseguró. Por otra parte, el técnico catalán afirmó que Pedri "está bien" y que estará "disponible" este lunes. "Mañana daremos la lista, pero en principio estará en la lista y 100% para ayudar al equipo", dijo, antes de hablar del lesionado Frenkie de Jong. "Para mí es un futbolista fundamental, es un futbolista muy importante. Ha tenido la desgracia de que estas tres lesiones sucedan en el mismo tobillo, le marca un poco la temporada. Es una pena, porque estaba a un nivel muy alto antes de esas lesiones", indicó. Por último, Xavi dio la enhorabuena al Barça Femenino por su pase a la final de la 'Champions'. "Demostraron una vez más que son el mejor equipo del mundo en el fútbol femenino. Volver a una final, con la dificultad que tuvo, no fue sencillo. Estamos muy orgullosos del trabajo hecho por el fútbol femenino", concluyó.