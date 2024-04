Terelu Campos tiende la mano a su sobrino para una reconciliación familiar

Terelu Campos ha reaparecido este sábado en 'DCorazón', el programa de TVE donde colabora los fines de semana, y ha hablado abiertamente sobre la polémica que hay servida en su familia desde que Edmundo Arrocet y su hija hayan hablado del clan en televisión. Muy sincera, la colaboradora aseguraba que "no puedo más" porque no entiende los ataques que está recibiendo toda la familia por parte del humorista y su hija: "Vale que hablo en los platós, pero eso no significa que no te quiten nunca el pie del cuello". La madre de Alejandra desvelaba que le ha sentado mal "todo" porque no entiende que "personas que hablan de ti que no te han visto en tu vida, con las que no has tenido ni una conversación telefónica" hablen de ellas y además, no tiene la manera de defenderse: "Cómo se comprueban las cosas si la protagonista no está". Además, Terelu explicaba dolida que "no puedo parar" que estén hablando de ellas "porque no tengo poder de que alguien se sienta y se invente una vida". En cuanto a su sobrino, José María Almoguera, ha desvelado que "cuando yo veo la portada de mi sobrino con el niño a mí se me parte el alma", peor ¡atención! porque le ha tendido una mano: "Nunca dejaré de abrazarlo, puedo enfadarme". La colaboradora ha explicado que "yo consideré que eso era una injusticia hacia mi hermana y consideré que no podía quedarme callada", por lo que habló en televisión, pero eso no significa que no quiera volver a saber nada más de él. Además, ha asegurado que "el tiempo sí lo puedo curar todo, aprendes a vivir con el dolor que te han producido las cosas, pero mientras estemos vivos, para mí todo es recuperable". De hecho, ha sentido la necesidad de hablar de él: "En estas semanas, más de una vez, pero tengo miedo al silencio, a que no te respondan" y ha añaía: "Pero también estoy abierta a que me lo hagan también o a alguien más importante, que es mi hermana".