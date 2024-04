Sofía Cristo nos confiesa lo orgullosa que está tras once años sin adicciones

Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida a pesar del distanciamiento que tiene con su hermano Ángel, Sofía Cristo se dejaba ver hace unos días con B Jones y nos presentaban su último trabajo juntas, el tema 'Everytime we touch'. La dj asistía junto a su amiga a la presentación de las fiestas de San Isidro, donde actuaban juntas y, minutos más tarde, habló para nuestras cámaras. Muy orgullosa de cumplir once años limpia, Sofía nos confesaba que "he sabido mantenerme directamente en el mundo, porque el mundo es un campo de minas y todo en la vida es emoción y las emociones son lo que te pueden llevar a tener una recaída". Por ese motivo, la hija de Bárbara Rey nos aseguraba que "la noche la desligo totalmente ya de las adicciones. Son 11 años y estoy súper orgullosa y es el mejor año para celebrarlo como lo vamos a hacer". La colaboradora de televisión nos comentaba que ha conseguido luchar contra sus adicciones a pesar de trabajar en la noche: "La cabina es nuestra oficina y mi vida privada es mi vida privada. Que a lo mejor no tiene nada que ver con la que tú crees que es mi vida privada". Minutos antes de pinchar junto a B Jones, nos confesaba estar "muy orgullosa de poder contar con B Jones, que va a pinchar conmigo y yo con ella, que encima además ella no te diría que no eres madrileña porque has vivido aquí muchos años, pero ella vive fuera y bueno, es de otro sitio diferente, entonces me hace mucha ilusión porque hoy se siente muy madrileña".