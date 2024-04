Smotrich advierte de que dejará caer al Gobierno si no se conquista Rafá

El ministro de Finanzas y líder del partido ultraderechista Partido Sionista Religioso-Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, ha amenazado este domingo con dejar de apoyar al Gobierno que lidera el primer ministro Benjamin Netanyahu si anula la invasión de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza. "Si decide ondear la bandera blanca y cancelar la orden de conquistar Rafá inmediatamente con el fin de completar la misión de destruir a Hamás y restaurar la seguridad de los habitantes del sur y de los ciudadanos de Israel y devolver a todos nuestros hermanos y hermanas secuestrados a sus hogares, el gobierno encabezado por usted no tendrá derecho a existir", ha afirmado Smotrich en un mensaje publicado en su cuenta en X y dirigido a Netanyahu. Para el ministro, aceptar el acuerdo que está sobre la mesa supone una "rendición humillante" que "otorga la victoria a los nazis" a pesar de los "cientos de heroicos soldados caídos en combate" e "impone una sentencia de muerte a los secuestrados que no están incluidos en el acuerdo y, sobre todo, constituye un peligro existencial inmediato para el Estado de Israel". Smotrich considera que los acuerdos anteriores permitieron a Hamás "fortalecerse una y otra vez y masacrar a ciudadanos israelíes como no había sucedido desde el Holocausto". "Esto es exactamente lo que ustedes han liderado en las últimas dos décadas y es exactamente, pero exactamente, lo que todos prometimos no volver a hacer esta vez", ha argumentado. RESPUESTA DE GANTZ Y LAPID En respuesta, el 'número dos' del Gabinete de Guerra y líder del partido Unión Nacional, Benny Gantz, ha afirmado en cambio que si el Gobierno no acepta un acuerdo para la liberación de rehenes es cuando "no tendrá derecho a seguir existiendo". "La vuelta de nuestros rehenes, abandonados por el Gobierno del 7 de Octubre, es urgente. Si se consigue un resultado responsable para la vuelta de los rehenes que tenga el apoyo de todo el aparato de seguridad --lo cual no implica terminar la guerra-- y los ministros que lideraban el Gobierno el 7 de octubre, el Gobierno no tendrá derecho a seguir existiendo y dirigir la campaña", ha argumentado en Telegram. También el líder de la oposición, Yair Lapid, del partido Yesh Atid, ha rechazado el ultimátum de Smotrich. "El Gobierno tiene que elegir: regreso de los rehenes vivos o Ben Gvir y Smotrich. Las relaciones con los estadounidenses o Ben Gvir y Smotrich. Un acuerdo con los saudíes o Ben Gvir y Smotrich. La seguridad de Israel o Ben Gvir y Smotrich", ha remachado. Israel participa en negociaciones indirectas con Hamás con la participación de Egipto, Qatar y Estados Unidos para la entrega de los rehenes y negociar un alto el fuego. El Gobierno israelí podría mantenerse en el poder sin el apoyo del partido de Smotrich, siempre y cuando el 'número dos' del Gabinete de Guerra y líder del partido Unión Nacional, Benny Gantz, logre que la formación apoye a Netanyahu. Gantz se sumó al gabinete de concentración propuesto por Netanyahu después de los ataques de Hamás del 7 de octubre que desencadenaron la actual ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza.