ONG africanas constatan casi 250 casos de violaciones a mujeres en Sudán desde el estallido de la guerra

La Red de la Iniciativa Estratégica para las Mujeres del Cuerno de África (SIHA) ha documentado al menos 244 casos de violaciones desde el estallido de la guerra en Sudán el 15 de abril de 2023, de las cuales 14 han desembocado en embarazos no deseados y siete en el suicidio de las mujeres violadas. En su última evaluación de esta semana -- en la que insiste que estas cifras representan solo una "pequeña fracción" de los casos reales ante la imposiblidad de recabar datos exactos dada la violencia reinante --, SIHA avisa que los casos de violación se han extendido en los últimos meses desde el primer epicentro de los combates, la capital Jartum, hacia los estados de Gezira, Senar, Kordofán del Norte o Darfur Norte. SIHA denuncia que los protocolos sanitarios para prevenir los embarazos no deseados están completamente desactivados porque los centros médicos están bajo el control de los grupos armados y las supervivientes no se atreven a pisar los hospitales por miedo justificado a represalias. El conflicto en Sudán, según el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED) ha dejado hasta el pasado 5 de abril 15.550 muertos confirmados aunque, de nuevo, se trata de las estimaciones más conservadoras. Solo en Jartum han sido verificados 1.470 fallecidos, pero el 32 por ciento de todas las muertes civiles confirmadas, casi 4.800, han ocurrido en la región de Darfur, donde la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido ha reactivado una histórica tensión intercomunitaria que ha convertido la zona en un campo de exterminio y desatado un éxodo de la población.