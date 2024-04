Nico Williams: "He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono"

El delantero del Athletic Club Nico Williams denunció este sábado insultos racistas por parte de aficionados del Atlético de Madrid en el encuentro en el Cívitas Metropolitano, por los cuales estuvo detenido unos minutos el partido de LaLiga EA Sports. "He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono, la verdad es que han sido pocos, gente tonta hay en todas partes. No pasa nada, hay que seguir trabajando, espero que vaya a mejor. Estamos en lucha contra esto y es lo que hay", dijo en declaraciones a DAZN, recogidas por Europa Press, después del encuentro. El internacional español no dejó pasar sobre el césped ese desagradable momento poco antes del descanso y el colegiado Martínez Munuera lo hizo saber al delegado de campo. El propio Williams hizo poco después el 1-1 y en su celebración, señalándose su piel, tuvo su propia reivindicación sobre el césped. "Con un poco de rabia celebré el gol, no es normal que te insulten por tu tono de piel. Yo estoy centrado en lo mío, no pasa nada", añadió, tras un partido que saldó con derrota su equipo (3-1).