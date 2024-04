Miriam Saavedra se prepara para Miss Universo: "Estoy centradísima"

Después de muchos años desaparecida de la pantalla, este fin de semana nos hemos vuelto a encontrar a Miriam Saavedra en un acto benéfico para ayudar contra el cáncer de mama y nos ha anunciado su nuevo y sorprendente proyecto. Miriam nos desvelaba que ahora tiene entre manos ser Miss Universo: "Estoy centradísima en mi carrera, estoy estudiando derecho, estoy con un certamen de miss universo, voy con la capital de Madrid, me hace muchísima ilusión porque es una nueva aventura y es algo motivador para mi madre". Tanto es así que ahora "estoy enfocada a representar a Madrid y si gano, representaría a España", un sueño que siempre ha tenido en mente, pero que por motivos de tiempo no ha podido hacerlo realidad. La colaboradora de televisión nos confesaba que está enamorada: "No es fácil encontrar la ilusión, mi pareja es alemán, estoy aprendiendo el idioma, pero bueno él habla perfectamente español, estoy preparándome para hablar con su familia, pero da igual porque hablamos español los dos, ya lo mostraré con más tranquilidad, de momento no". Y es que, aunque se mostraba reacia a hablar de él, sí que nos desvelaba que "es un chico muy bueno, muy joven, muy maduro para su edad, el tiene mi edad y compaginamos muchas cosas". En cuanto a la relación de Carlos Lozano con Mónica Hoyos, Miriam asegura que ella siempre estuvo enamorada del presentador: "Me encanta la idea, realmente les deseo... que el sueño de ella se cumpla, al final creo que el tiempo pone a cada uno en su lugar y da razón a quien siempre la tuvo y yo siempre supe que el amor de ella seguía existiendo a pesar de los años". Aunque solo son amigos, Miriam nos confirmaba que le encantaría que volviesen: "Yo no lo sé, lo único que te puedo decir es que me gustaría verles juntos, de parte de él lo dudo, pero me parece que los milagros existen y ojalá terminen juntos".