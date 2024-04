Miriam Ramos celebra la comunión de sus dos hijos sin la presencia de Sergio y René

La familia Ramos vive este sábado un día súper especial porque Miriam ha celebrado, por todo lo alto, la comunión de sus dos hijos. A pesar de que no tienen la misma edad, parece que la hermana del futbolista ha esperado para hacerla de manera conjunta y festejarla al mismo tiempo. Eso sí, las ausencias no han pasado desapercibidas. Ni Sergio ni Pilar Rubio han acudido a la misa. A pesar de que la relación entre los hermanos es de lo más estrecha, parece que el defensa del Sevilla ha prefiero no acudir al evento debido al partido que tiene mañana. Tampoco ha acudido René Ramos y Lorena Gómez, con quien también habría una bonita relación. Cuatro ausencias que han llamado especialmente la atención a los medios que cubrían el evento y que vuelven a situar a la familia en primera línea. Quizás no hayan querido robar protagonismo a los hijos de Miriam y simplemente no hayan acudido a la misa, pero sí estén presente en la celebración íntima, cuando las cámaras no sean testigos de este día tan especial para la familia. Aún así, a pesar de estas ausencias, el resto de la familia sí que ha estado presente en la ceremonia y no han dudado en posar ante los medios para capturar un momento tan importante para los dos hijos de Miriam Ramos.