Miles de manifestantes piden un acuerdo por los rehenes en Tel Aviv y Jerusalén

Miles de manifestantes han salido un sábado más a las calles de ciudades como Tel Aviv y Jerusalén para pedir un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes secuestrados en la Franja de Gaza. En la manifestación de Jerusalén han convocado conjuntamente los grupos que piden la dimisión del Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y las familias de los rehenes agrupadas en el Foro de Familias de Desaparecidos. "Su tiempo se ha agotado. Acuerdo sobre la mesa", han coreado los manifestantes, según recoge el diario 'The Times of Israel'. En Tel Aviv, epicentro de las protestas, se ha producido una nueva manifestación para pedir la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas. Han sido detenidas siete personas por altercados con la Policía, aunque la mayoría de los asistentes se han dispersado pacíficamente. El conflicto se produjo cuando un grupo de manifestantes marchó hacia la autopista Ayalon para cortarla como forma de protesta y los agentes intervinieron. Los manifestantes lograron romper el cordón policial y cortar momentáneamente la carretera. En el acto ha participado Dani Miran, padre de Omri Miran, quien aparece en un vídeo publicado este sábado por las Brigadas Ezzeldín al Qassam, brazo armado de Hamás. Miran padre ha pedido "humanidad" al líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar. "Tenía barba, como me esparaba. No tiene nada con lo que afeitarse. He visto otra cosa. Me he fijado en cada milímetro de la imagen. He visto que tampoco se está lavando los dientes", ha apuntado.