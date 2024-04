Meloni presenta oficialmente su candidatura a las elecciones europeas

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha anunciado finalmente este domingo su candidatura a las elecciones europeas de junio en medio del ascenso de su partido en los sondeos a los comicios que comenzarán el 8 de junio. "Siempre me he considerado un soldado y los soldados no dudan en ponerse en primera línea cuando es necesario", ha asegurado la primera ministra durante su discurso en la conferencia de su partido, el ultraderechista Hermanos de Italia, en la ciudad de Pescara. "Queremos que Italia sea central para cambiar lo que no funciona en Europa. Porque sí, Italia hoy está cambiando, aunque muchos dijeron que no era posible", ha añadido la primera ministra antes de insistir en que llevará a Bruselas su discurso conservador. "No pretendemos ceder a los delirios de corrección política tan de moda en algunos salones chic, no podemos tolerar que se asalten plazas y monumentos en nombre de una cultura de la cancelación que quería eso", ha indicado. "No podemos permanecer en silencio frente a quienes en nuestras escuelas y universidades enseñan el odio hacia nuestra historia y nuestra civilización. No podemos aceptar lecciones de quienes quieren una Europa laica pero quieren que las escuelas cierren durante el Ramadán y al mismo tiempo piden con la misma coherencia que se retire el crucifijo de las aulas", ha añadido. Su partido, perteneciente al bloque Conservadores y Reformistas Europeos, obtuvo seis diputados en la IX legislatura del Parlamento Europeo. Sin embargo, y según una reciente encuesta de Ipsos para Euronews, el partido de Meloni podría obtener hasta 24 escaños en las próximas elecciones de junio, con un 27 por ciento de los votos. Meloni mencionó este ascenso en los sondeos "no como un ejercicio retórico de autosatisfacción y autocelebración", sino para "recordarme a mí misma y a todos nosotros que lo que hemos ganado no es algo que hemos adquirido para siempre, debemos seguir mereciéndolo", según manifestó en su discurso, recogido por 'La Repubblica'.