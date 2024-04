Las manifestaciones propalestinas en las universidades de EEUU dejan ya más de 700 arrestos

Más de 700 manifestantes propalestinos han sido arrestados tras diez días de acampadas en más de 40 universidades y centros académicos de Estados Unidos, tras nuevas detenciones este pasado sábado y esta madrugada en Boston, St. Louis, Arizona e Indiana. Los arrestos de las últimas horas comenzaron con el desalojo en la mañana de ayer de la acampada en la Universidad Nororiental (Northeastern University) de Boston, donde fueron detenidas 102 personas, y han proseguido en la Universidad Washington de St. Louis, la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Indiana. Solo en la universidad de St. Louis fueron arrestadas más de 80 personas en medio de una operación policial que desembocó en el cierre temporal del acceso al campus. Entre los detenidos se encontraba la candidata independiente a las elecciones presidenciales de noviembre, Jill Stein. La Policía de Arizona arrestó a 69 personas en la universidad estatal, y en Indiana fueron detenidas otras 23. Las autoridades esperan intervenir pronto en la Universidad de Pensilvania, donde hay acampados más de un centenar de manifestantes. La Administración Biden no ha tomado cartas en este asunto más allá de encomendar a Douglas Emhoff, segundo caballero del país y marido de la vicepresidenta, Kamala Harris, que emprenda conversaciones con algunas de las autoridades universitarias. No obstante, fuentes próximas a las conversaciones han indicado al portal de noticias Politico que Emhoff, uno de los judíos más prominentes del país, ha percibido que algunas de estas concentraciones esconden una vena "violenta, antisemita e inaceptable". La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Robyn Patterson, se ha limitado a repetir las líneas maestras de la breve declaración formulada el pasado lunes por el presidente Biden, quien reprochó simultáneamente tanto "las protestas antisemitas" como también "a quienes no entiende lo que está pasando con los palestinos". Asociaciones de estudiantes de la Franja de Gaza, por su parte, han aplaudido el gesto de "solidaridad" exhibido por los participantes de las acampadas. "Damos la bienvenida a los ejemplos de solidaridad exhibidos por estos estudiantes, que se enfrentan al arresto, a la violencia policial y a la detención", han hecho saber un comunicado publicado por el diario Felestin, vinculado a Hamás.