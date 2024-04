La UE critica la ley iraquí que prevé penas de cárcel contra homosexuales y transexuales

El Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha criticado este domingo la aprobación de una reforma legal en el Parlamento iraquí que contempla hasta 15 años de cárcel por relaciones homosexuales consentidas o el cambio de sexo. "La Unión Europea está preocupada por la adopción de la legislación en Irak que prevé prisión de entre 10 y 15 años de prisión para personas que mantengan relaciones homosexuales consensuadas", ha apuntado Bruselas. La UE recuerda que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Irak en 1971, prohíbe cualquier discriminación por cualquier tipo de motivo y que la propia Constitución iraquí en su Artículo 14 prohíbe la discriminación por origen, religión, pertenencia a minorías u otros motivos. "La UE seguirá actuando a nivel global para evitar y denunciar toda forma de discriminación y defender la diversidad, la igualdad y la inclusión como principios nucleares de las sociedades justas", ha remachado. También el Departamento de Estado norteamericano ha manfiestado su preocupación por esta normativa porque "limitar los derechos de ciertos individuos en una sociedad socava los derechos de todos". "Esta enmienda amenaza a quienes corren mayor riesgo en la sociedad iraquí", según Washington, que advierte de que puede ser utilizada "para obstaculizar la libertad de expresión e inhibir las operaciones de las ONG" en todo el país. "El respeto de los Derechos Humanos y la inclusión política y económica son esenciales para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de Irak. Esta legislación es inconsistente con estos valores y socava los esfuerzos de reforma política y económica del Gobierno", ha sentenciado el secretario de Estado. NUEVA LEGISLACIÓN El Parlamento de Irak ha aprobado este sábado una serie de enmiendas a la ley contra la prostitución vigente en el país que criminalizan toda práctica homosexual y las cirugías de reasignación sexo con penas de hasta 15 años de cárcel. Hasta ahora la actividad homosexual no estaba explícitamente prohibida en Irak, pero la ONG Human Dignity Trust explica que la ley contra la prostitución funcionaba como una herramienta para criminalizar a la población LGBTQ, de por sí afectada por ciertas ofensas reflejadas en código penal de 1969, pero hasta ahora no se tenía conocimiento de ninguna ley específica que persiguiera estas actividades. El Parlamento ha aprobado el proyecto presentado en agosto por el diputado independiente Raad al Maliki que transforma la llamada Ley para Combatir la Prostitución, promulgada en 1988, y que a partir de ahora será conocida como la Ley para Combatir la Prostitución y la Homosexualidad. Cualquier persona que "participe en relaciones homosexuales consentidas" será condenada a una pena de cárcel "no menor de 10 años y no superior a los 15 años", y promover "de cualquier forma" la homosexualidad será un delito penado con siete años de cárcel y una multa de entre diez y 15 millones de dinares (entre 7.000 y 10.500 euros). Asimismo, cualquier persona condenada por "promover la afeminación" será condenada a entre una y tres años de cárcel con multas de entre 3.500 y 7.000 euros. En lo que corresponde a la reasignación de sexo, la nueva ley estipula que tanto el paciente como el cirujano que efectúe la operación serán condenados a entre uno y tres años de cárcel. Solo se contemplan como excepción "operaciones que reafirmen el sexo del individuo si presenta defectos de nacimiento", y siempre mediante orden judicial previa.