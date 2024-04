La oposición israelí exige una investigación a Ben Gvir sobre su accidente de tráfico del viernes

Un diputado de la oposición israelí ha pedido este domingo a la Fiscalía que abra una investigación sobre el aparatoso accidente de tráfico que implicó al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, cuando su vehículo oficial chocó contra un turismo tras visitar la escena de un apuñalamiento en la ciudad de Ramla. El siniestro se saldó con tres heridos leves, entre ellos el propio Ben Gvir, que este domingo ha recibido el alta médica después de romperse tres costillas en el impacto. Otras dos personas resultaron heridas de carácter leve, contando a la hija de Ben Gvir, que viajaba con el vehículo, que dio una vuelta de campana. Ninguno de los dos llevaba puesto el cinturón de seguridad, de acuerdo con el informe médico recogido por el 'Times of Israel'. La Policía israelí ha indicado que el vehículo que trasladaba a Ben Gvir se saltó un semáforo en rojo, algo que los vehículos ministeriales tienen permitido hacer solo en circunstancias extremas como crisis de seguridad o reuniones de emergencia del Gabinete israelí. El conductor del otro vehículo implicado en el accidente, Idan Domatov, ha asegurado desde el hospital que estaba cruzando en verde cuando recibió el impacto lateral del coche de Ben Gvir. Domatov ha denunciado igualmente que, momentos después del choque, los guardaespaldas de Ben Gvir le apuntaron con pistolas y tuvo que convencerles de que era judío para que no abrieran fuego. Por su parte, Ben Gvir, en un mensaje publicado el sábado en redes sociales, defendió que, "como una de las personalidades más amenazadas de Israel", tenía el derecho a "ejercer actividades bajo una regulación de emergencia, especialmente en momentos de alto riesgo". En esta situación, el diputado Merav Ben Ari, del partido Yesh Atid del ex primer minstro y líder opositor Yair Lapid, ha pedido al fiscal Amit Isman la apertura de unas pesquisas para terminar de esclarecer lo ocurrido. La petición ha sido secundada por la diputada laborista Naama Lazimi, quien ha pedido a la fiscal general del país, Gali Behara-Miara, que lleve personalmente las investigaciones, informa el portal de noticias Walla.