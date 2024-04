La oposición arrebata tres escaños al partido gubernamental de Japón en elecciones parciales

El Partido Democrático Constitucional (PDC) de Japón, principal formación de la oposición, ha ganado las elecciones extraordinarias celebradas en tres circunscripciones y ha arrebatado así tres escaños al gobernante Partido Liberal Demócrata (PLD) del primer ministro Fumio Kishida. El PDC ha logrado así la representación en los distritos 15 de Tokio, 1 de Shimane y 3 de Nagasaki, informa la televisión pública japonesa, NHK, que destaca que estos resultados podrían afectar a la estabilidad del Gobierno. Hasta ahora Kishida contaba con el apoyo de 291 de los 465 miembros de la Shuugin o Cámara de Representantes de la Dieta o Parlamento japonés. Las elecciones se convocaron en el distrito de Tokio por la dimisión del diputado del PLD acusado de compra de votos. En Nagasaki se han celebrado por la dimisión de un diputado implicado en un escándalo de financiación ilegal. "Las elecciones parciales han sido una prueba para la reforma política. Hay mucha gente en todo Japón que quiere expresar su opinión. Si el PLD no quiere que avance la reforma política, es natural que aspiremos a un mandato público", ha argumentado el presidente del PDC, Izumi Kenta, citado por la NHK. El secretario general del PLD, Motegi Toshimitsu, ha aceptado los resultados. "Vamos a intentar recuperar la confianza de la gente trabajando incansablemente por la reforma", ha asegurado. Estas son las primeras votaciones desde que estallara el escándalo de financiación irregular del PLD, a finales de 2023. Decenas de miembros del partido fueron sancionados por obtener contrapartidas por la venta de bonos de financiación y no declarar estos ingresos. Las elecciones no están previstas hasta finales de 2025, pero el primer ministro Kishida podría verse cuestionado en septiembre, cuando el partido votará su continuidad como presidente de la formación.