La defensa aérea rusa intercepta 17 drones ucranianos sobre cuatro regiones distintas

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército ruso han interceptado y destruido durante la madrugada del domingo 17 aviones no tripulados de origen ucraniano sobre cuatro las regiones distintas del país, ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia. "Esta noche se han detenido nuevos intentos del régimen de Kiev de llevar a cabo una serie de ataques terroristas utilizando vehículos aéreos no tripulados contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia", ha avanzado Defensa en un mensaje compartido a través de Telegram. Las autoridades rusas han concretado en la misma nota que "los sistemas de defensa aérea de servicio han destruido e interceptado 17 vehículos aéreos no tripulados ucranianos. Nueve, sobre el territorio de la región de Briansk; tres, sobre el territorio de la región de Kursk; dos, sobre el territorio de la región de Belgorod y otros tres, sobre el territorio de la región de Kaluga". En Kaluga, los tres aviones no tripulados han caído en las inmediaciones del depósito de petróleo en la ciudad de Liudinovo, aunque no se han registrado heridos ni daños, según las informaciones de las autoridades locales. "Esta noche, a las 3.40 horas, tres vehículos aéreos no tripulados han caído en la zona del depósito de petróleo de Liudinovo. No hubo víctimas ni daños. Se están realizando actividades de verificación", ha explicado el gobernador de Kaluga, Vladislav Shapsha, también vía Telegram. Estos ataques llegan después de que el Ejército ruso neutralizara a última hora de este sábado otros cinco drones de origen ucraniano sobre la región de Briansk, informó asimismo el Ministerio de Defensa de la federación.