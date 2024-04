El Real Madrid frustra al Levante Las Planas y Atlético, Levante y Athletic no fallan en Liga F

El Real Madrid dio un paso más hacia el subcampeonato de la Liga F 2023-2024 después de frustrar y enviar a puestos de descenso al Levante Las Planas con una remontada final (2-1), mientras que en la batalla por la tercera plaza no fallaron el Atlético de Madrid, el Levante UD y el Athletic Club, en partidos correspondientes a la vigesimoquinta jornada del campeonato. A falta de 15 puntos por disputarse, el conjunto madridista tiene 13 de renta sobre el rojiblanco, nuevo poseedor de la tercera posición a la espera de lo que haga el Madrid CFF, que tiene el miércoles una difícil visita al líder FC Barcelona en choque que fue aplazado por el duelo de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de las blaugranas. El equipo que entrena Alberto Toril estuvo a punto de ceder parte de su buena ventaja ante un Levante Las Planas que se jugaba no acabar el domingo en puestos de descenso y que por momentos rozó arañar algo positivo en el Estadio Alfredo di Stéfano. Las visitantes se adelantaron en el marcador al inicio del encuentro por medio de Irina Uribe y acertaron a mantener esta valiosa ventaja, sobre todo gracias a la actuación de la guardameta Nay Cáceres hasta que en el minuto 85 empató la australiana Hayley Raso. El Real Madrid apretó y en el largo añadido Claudia Zornoza envió una falta al borde del área a la red para asegurar los tres puntos. Por detrás, ninguno de los candidatos a la tercera plaza falló, con el Atlético de Madrid situándose en esa posición después de tomarse cumplida revancha con una Real Sociedad que no levanta cabeza. Las colchoneras se tomaron la revancha de la eliminación en la Copa del Rey al imponerse por 0-2 con tantos de Ludmila da Silva y Rasheedat Ajibade y alargar a nueve la racha sin ganar en Liga F del equipo de Natalia Arroyo. El Levante UD sigue a un punto de las rojiblancas después de olvidar su derrota en casa ante el Real Madrid y salir airoso de una complicada visita al Sevilla, al que batió por 1-3 con doblete de Natasa Andonova y un tanto de María Méndez. El Athletic Club está a cuatro puntos del Atlético tras volver a la senda de la victoria también al llevarse el derbi ante una SD Eibar que perdió su buena racha en Ipurua al caer por 0-2 con tantos de Ane Azkona y Jone Amezaga y se queda a seis puntos del descenso. En cuanto a la batalla por evitar el descenso, el Costa Adeje Tenerife dio un paso de gigante al ganar 1-0 al Valencia y poner ya once puntos de distancia, mientras que las valencianistas están a seis. Por su parte, el Granada confirmó su mejoría y aventaja en cuatro puntos al Levante Las Planas tras llevarse (1-2) el duelo directo con un Villarreal que sigue en mal momento y sólo tiene uno de renta sobre la 'quema' de la que salió el Real Betis, con dos de ventaja, gracias a su triunfo (3-1) sobre el colista Sporting Club Huelva, ya virtualmente descendido