El ministro de Exteriores francés asegura desde Beirut que "nadie quiere una escalada, tampoco Hezbolá"

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Séjourné, ha subrayado este domingo desde Beirut, donde se encuentra en visita oficial, que "nadie quiere una escalada, tampoco Hezbolá", en referencia al partido-milicia chií libanés. "Nadie quiere una escalada, tampoco Hezbolá", ha afirmado Séjourné en rueda de prensa desde el Palacio Presidencial libanés en la que es la segunda visita al país del cedro desde que tomó posesión, en enero, según recoge el diario libanés 'L'Orient le Jour'. Séjourné ha explicado que va a plantear a las autoridades libanesas una propuesta para reducir la tensión entre Hezbolá e Israel y evitar una posible guerra. "Si te fijas en cómo está la situación a día de hoy, si no hubiera una guerra en Gaza, podríamos hablar de guerra en el sur de Líbano ante la cifra de ataques y el impacto en la región", ha advertido Séjourné tras visitar a los 'cascos azules' desplegados en Naqura. "Hace unas semanas hablábamos de un riesgo, pero hoy la escalada está muy presente", ha resaltado Séjourné. "Preservar Líbano es resposnabilidad de Francia", ha añadido. En particular ha mencionado la noche del 13 al 14 de abril, cuando Irán lanzó proyectiles contra Israel que fueron interceptados por las defensas antiaéreas. "Fue un punto de inflexión. Rechazamos el peor escenario (...). Nadie tiene interés en una escalada, tampoco Hezbolá", ha concluido. "Voy a enviar mensajes y a hacer propuestas a las autoridades para estabilizar esta zona y evitar una guerra", ha añadido tras reunirse con responsables de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL). Séjourné ha destacado así la importancia de la misión de la FINUL que "desempeña un papel decisivo para evitar el peor escenario". El comandante de la FINUL, el general español Aroldo Lázaro, ha destacado la presencia de Séjourné. "Un placer dar hoy la bienvenida a la FINUL al ministro de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Séjourné", ha apuntado también en X. Lázaro ha explicado que durante la visita han abordado "la situación actual" y le ha trasladado su agradecimiento por la implicación de Francia y su "contribución con casi 700 efectivos de mantenimiento de la paz que trabajan para restablecer la seguridad y la estabilidad a lo largo de la Línea Azul", que demarca la separación entre Líbano e Israel. "Seguimos apoyando al Ejército libanés, cuya presencia en el sur es necesaria para la estabilidad", ha añadido Séjourné, aunque ha advertido de que "sin un presidente ni un gobierno Líbano no será invitada a la mesa de negociación", en referencia a la continua crisis política libanesa.