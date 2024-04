El FPLP avisa a Reino Unido que será un "objetivo legítimo" si acaba desplegando militares en Gaza

El Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), la segunda organización más importante de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ha avisado a Reino Unido que cualquier despliegue militar que pudiera ocurrir durante su misión de asistencia al puerto de auxilio que EEUU está construyendo en Gaza convertiría a las fuerzas británicas en "objetivos legítimos" de las milicias palestinas. En un comunicado recogido por el diario 'Filastin', vinculado a Hamás, el FPLP avisa que las fuerzas extranjeras en el territorio de la Franja de Gaza o sus alrededores serán tratadas como fuerzas de ocupación, en contestación a una información de la cadena británica BBC, publicada este domingo, que habla de un posible despliegue de las fuerzas militares británicas aprovechando la misión de apoyo a EEUU. Esta misma información apunta que el Gobierno británico no ha tomado decisión alguna al respecto y esperará hasta la finalización, en cuestión de semanas, de las obras de este muelle. Por su parte, el FPLP añade que no olvida "el gran crimen" cometido por Reino Unido durante el mandato británico sobre Palestina que desembocó "en el establecimiento de la entidad sionista, después de la emisión de la desafortunada Declaración de Balfour", en referencia a Israel. La organización palestina está convencida de que la misión auxiliar británica es "una mentira que no engaña a nadie" y la percibe como "una excusa para la presencia permanente de fuerzas militares sobre el terreno con fines coloniales maliciosos y para proteger la seguridad de la entidad sionista, de la que nuestro pueblo es muy consciente y contra la que resiste".