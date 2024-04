El Consejo de Seguridad de la ONU se muestra preocupado ante la posibilidad de ataque inminente en Darfur Norte

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha expresado este sábado su "profunda preocupación" ante la posibilidad de un ataque por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra El Fasher, la capital de la región sudanesa de Darfur Norte, y ha pedido a las partes "que detengan inmediatamente la acumulación militar". Este llamamiento llega en medio de informes que hablan de "una inminente ofensiva" de las RSF y sus milicias aliadas contra la ciudad, con el riesgo que ello supondría para la vida de cientos de miles de personas desplazadas que actualmente se refugian allí. Así las cosas, los miembros del Consejo de Seguridad han instado a las Fuerzas Armadas sudanesas (SAF) así como a las RSF que pongan "fin a la acumulación de fuerzas militares" y tomen "medidas para reducir la situación", cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario. Desde el Consejo no solo han reiterado "su llamado a un cese inmediato de las hostilidades, que conduzca a un alto el fuego sostenible", sino que han alentado también a "todos los Estados miembros a abstenerse de interferencias externas que busquen fomentar el conflicto y la inestabilidad", invitándolos "a apoyar los esfuerzos por una paz duradera". La víspera, el secretario general de la organización, António Guterres, expresó ya su alarma por los enfrentamientos registrados durante las últimas dos semanas entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido en los alrededores de El Fasher, alertando de que un ataque sobre la ciudad por parte de estas últimas tendría "consecuencias devastadoras" para la población civil. La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar --ahora declarado como una organización terrorista-- en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta en 2019 tras el derrocamiento del régimen de Omar Hasán al Bashir. En este contexto, las RSF llevan más de dos semanas lanzando ataques contra las posiciones del Ejército en los alrededores de El Fasher. La guerra estalló en Sudán hace un año entre el ejército sudanés y las paramilitares RSF, creando la mayor crisis de desplazamiento del mundo. Al-Fashir es la última ciudad importante de la vasta región occidental de Darfur que no está bajo control de las RSF. Las RSF y sus aliados arrasaron otras cuatro capitales de estados de Darfur el año pasado y fueron culpados de una campaña de asesinatos por motivos étnicos contra grupos no árabes y otros abusos en Darfur occidental. Sudán: Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU piden a las Fuerzas Armadas de Sudán y a las Fuerzas de Apoyo Rápido que detengan la acumulación de fuerzas militares en El Fasher, Darfur del Norte, y tomen medidas para desescalar la situación