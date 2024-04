Dulce Pontes: "Estoy en el purgatorio del amor"

Susana Samhan

Montijo (Portugal), 28 abr (EFE).- Dulce Pontes (Montijo, Portugal, 1969) hace balance de su vida en un momento que se siente "en el purgatorio del amor", con su madre en el hospital y la pérdida de seres queridos, aunque asegura que en el escenario siempre está "al 1.000 %", cuando se prepara para regresar a Madrid el próximo junio.

Pontes celebrará más de 35 años de carrera con un concierto el próximo 22 de junio en el Universal Music Festival del Teatro Albéniz y habla con EFE en una entrevista en un hotel de Montijo, su localidad natal en Portugal.

Pregunta: ¿En qué momento se encuentra en la actualidad?

Respuesta: Mi madre está enferma en el hospital, siempre es duro y ha pasado por una cirugía muy dura. Puedo decir que estoy en el purgatorio del amor, entre mis hijos y mi papá que ya se fue hace años, son procesos muy intensos, difíciles.

He perdido ya a bastante gente en mi vida, incluso a mi profesora de danza Anabela Gameiro, tenía 54 años cuando se fue (...) Personas que tenía como hermanas, aparte de la relación profesional, porque la familia no es solo de sangre, y Anabela, por ejemplo, ha tenido un influencia muy fuerte en mi carrera, en mi personalidad. Mi profesora de canto, Rosarinho, tampoco está.

La pérdida de gente forma parte de la vida, es una contradicción, vivimos para después morir o quizás no, después luego se verá, pero estoy en un momento de balance de vida, de pensar, de proyectar el futuro, también el de mis hijos, junto a ellos, ayudándoles, y el mío, claro, también sobre cómo voy a ser, porque no quiero seguir cantando hasta muy tarde, muy vieja, ya sin capacidad. Eso no lo quiero hacer. Y quería dedicar una parte de mi vida a ser profesora porque quería compartir todo lo que he aprendido durante todo este tiempo, a veces entran ganitas de tener tiempo sin correr, de vida para mí misma.

P:¿Cómo se refleja en el escenario su situación de ahora?

R: Cuando una se sube a un escenario lo hace para cantar. Y eso es lo más importante de la vida, es un momento y podría ser el último. Es un estado totalmente diferente de sentir, es estar ahí no al 100%, sino al 1000%, dando todo a la gente que escucha y vive ese viaje de emociones, porque la música de eso se trata.

P: ¿Qué le inspira estos días?

R: Me inspira, sobre todo, la enseñanza. He observado mucho y pensado en escribir. Sobre interpretación hay poco por escrito, creo. Hay mucho de técnica, pero incluso hay técnicas que a mi modo de ver pueden estropear la voz con el tiempo y arriesgar la longevidad también, cosas simples que se pueden solucionar con facilidad. Pero no es tanto lo que me inspira, sino lo que me preocupa. El estado actual del mundo, lo que está pasando.

Lo que me inspira es crear atmósferas y es un desafío muy grande, porque mi generación no podía pensar que un día iba a haber una pandemia y que íbamos a quedar encerrados. Luego, está todo explotando, la guerra aquí allá, como un juego de ajedrez. Creo que eso transmite mucha inseguridad a los niños, a los jóvenes y a cómo proyectan. Es más desafiante proyectar el futuro. Entonces ahí la inspiración es insuflarles la idea de que ellos pueden tener esa importancia de cambio.

Puedo seguir siendo utópica, pero tenemos que agarrarnos a alguna cosa e inspirarlos a ellos (...)

Un día mi hija, que tiene 15 años, se despertó y me dijo "mamá, he soñado con el apocalipsis" y no es la única.

P: ¿Qué música escucha?

R: Jazz, con mi hijo, que está estudiando jazz, me encanta y él lo escucha por sus estudios y porque le gusta también. Y a veces algo metal con mi hija, que le encantan esos grupos. No sabía que había tantos géneros de metal. Hay cosas interesantes y divertidas.

P: ¿Qué tiene Dulce Pontes que gusta tanto en España?

R: Fue el primer lugar al que fui a cantar fuera de Portugal. Fue en Salamanca, en Madrid. No tenía ni idea, pensaba que no iban a entender lo que estoy cantando. En ese tiempo el fado no estaba de moda, aunque no cantaba solo fado. Y se desarrolló a lo largo del tiempo una relación con el público, con un público muy fiel que siempre está ahí y hemos crecido juntos. Y hay personas que conocí en España que son amigas mías, de verdad.

No sé a qué se debe. Sucedió de forma natural. Siempre me sorprende por el tiempo que ha durado, me ha pasado en otros lugares, pero es súper fuerte la relación que tengo con España. Tan fuerte que en Portugal pensaban que me había marchado a vivir a España (risas), pero estaba en Braganza, que está ahí cerquita, pero es Portugal. EFE

ssa/pfm/alf

(foto)