Domingo, 28 de abril de 2024 (18:00 GMT)

Gaza y transición energética, las claves de la primera jornada del Foro Económico Mundial

Riad (EFE).- La situación en la Franja de Gaza y los pasos para una transición energética fueron los principales temas que abordaron este domingo políticos, diplomáticos y dirigentes empresariales en la primera jornada de la reunión especial del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en Riad. La catástrofe humanitaria en Gaza y el reconocimiento de Palestina coparon una de las sesiones, en la que el presidente palestino, Mahmud Abás, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que "se comprometa con sus obligaciones" y reconozca al Estado de Palestina, tal y como hizo con Israel, un paso para poner fin al histórico conflicto.

ISRAEL PALESTINA

Ministros israelíes en contra de una tregua en Gaza, mientras Hamás prepara respuesta

Jerusalén (EFE).- Se espera que Hamás responda en las próximas horas a la última contraoferta de tregua mediada en El Cairo, donde una delegación del grupo islamista aterrizará mañana, al tiempo que en Israel diversos ministros se han enzarzado en una disputa 'online' sobre la necesidad o no de alcanzar una tregua que libere a parte de los 133 rehenes. Las conversaciones entre mediadores de Egipto e Israel fueron "en gran medida positivas y exitosas" e incluyeron concesiones a "muchas de las demandas" de Hamás, entre ellas el regreso de los desplazados al norte del enclave, informó este domingo a EFE una fuente de seguridad egipcia.

ARGENTINA GOBIERNO

Milei afrontará su segundo intento de sacar adelante reformas clave

Buenos Aires (EFE).- El Gobierno de Javier Milei afrontará desde este lunes su segundo intento de sacar adelante en el Parlamento argentino un paquete de reformas que el oficialismo considera fundamentales para avanzar hacia la desregulación de la maltrecha economía argentina. Tras lograr el jueves último un dictámen positivo de mayorías en su fase de tratamiento en comisiones en la Cámara de Diputados, el renovado proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos será debatido en el pleno de la Cámara Baja en una sesión que se extendería hasta el martes debido a que también se tratará una reforma fiscal.

PANAMÁ ELECCIONES

La Iglesia Católica de Panamá anima a votar "en paz" en las elecciones del próximo domingo

Ciudad De Panamá (EFE).- La Conferencia Episcopal de Panamá hizo un llamamiento este domingo a votar "en paz y fraternidad" en las elecciones del próximo 5 de mayo, en las que poco más de tres millones de panameños tendrán que elegir nuevo presidente entre ocho candidatos. "La coyuntura que vivimos exige la amplia participación ciudadana. De manera particular recordamos a los católicos el sagrado deber de votar, porque no se es buen cristiano si no se es un buen ciudadano", señala el comunicado de la Conferencia Episcopal panameña.

VENEZUELA ELECCIONES

Candidato presidencial de alianza antichavista apuesta por recomponer relaciones con EEUU

Caracas (EFE).- El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la principal coalición opositora de Venezuela-, Edmundo González Urrutia, dijo este domingo que, de ganar las elecciones del próximo 28 de julio, está dispuesto a "recomponer" las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas desde 2019. "Tenemos (...) unas relaciones diplomáticas interrumpidas, donde no existen jefes de misión en las capitales, donde no hay diálogo político, donde todo lo que eran los planes de cooperación fueron suspendidos, es una realidad con la cual nosotros aspiramos recomponer a partir del 28 de julio", aseguró en una entrevista concedida al canal privado Venevisión.

UCRANIA GUERRA

Borrell: UE apoyará a Ucrania hasta que Putin decida parar la guerra, que no será pronto

Riad (EFE).- El Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, afirmó este domingo que los Veintisiete apoyarán a Ucrania "hasta que (Vladímir) Putin decida parar la guerra", algo que no pasará "pronto", sino que probablemente haya que esperar a las elecciones en Estados Unidos para saber el futuro del conflicto. En un panel de la reunión especial del Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), que arrancó hoy en Riad y se prolonga hasta mañana, Borrell reiteró el compromiso de la UE en respaldar a Ucrania en la guerra contra Rusia sin importar la inversión presupuestaria que esto represente.

Leópolis, ciudad refugio y centro logístico de Ucrania, sigue creyendo en la victoria

Leópolis (Ucrania) (EFE).- Leópolis celebra su 768 aniversario y rinde homenaje a sus soldados, mientras que su fe en la victoria ucraniana sigue siendo fuerte en esta ciudad, refugio de miles de ucranianos desplazados e importante centro logístico del Ejército. Aunque normalmente es una ocasión para celebrar la historia de este importante centro turístico y económico en el oeste de Ucrania, las pocas ceremonias de este año se han dedicado a los defensores de la ciudad y a sus familias.

ESPAÑA GOBIERNO

Sánchez ultima su decisión sobre su futuro en el Gobierno con todas las opciones abiertas

Madrid (EFE)- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sopesa su futuro al frente del Ejecutivo, en medio de una gran expectación, con todas las opciones abiertas y presionado por la ola de solidaridad de dirigentes y militantes socialistas que, muy preocupados, le piden no dar un paso atrás. Sánchez anunció esta semana que se daba cinco días (se cumplen mañana lunes) para reflexionar si merece la pena seguir como presidente, tras la campaña de "acoso y derribo", dijo, contra él de la derecha (Partido Popular), la ultraderecha (Vox) y medios y organizaciones afines a ambos, que incluye ataques a su esposa, Begoña Gómez.

IINDIA PESTICIDAS

Principales fabricantes de especias indias afrontan acusaciones por niveles de pesticidas

Nueva Delhi (EFE).- Los fabricantes de especias indias MDH y Everest, dos de los principales productores de condimentos de la India, están bajo investigación por la posible presencia de altos niveles de pesticidas considerados cancerígenos. La investigación y la sucesiva respuesta de los fabricantes este domingo tienen lugar semanas después de que el Centro para la Seguridad Alimentaria (CFS), la autoridad reguladora de Hong Kong, emitiera una alerta tras hacer análisis a tres productos exportados por MDH y uno de Everest.

CACAO CONFERENCIA

Latinoamérica explica el salto del cultivo de coca al cacao en una conferencia mundial

Bruselas (EFE).- Latinoamérica, cuna del cacao y una de sus principales regiones productoras, compartió esta semana la experiencia de sustituir los cultivos de coca por los de cacao en una conferencia mundial en Bruselas que giró en torno a la necesidad de asegurar una remuneración justa a los pequeños productores.Representantes de Perú y de Colombia presentes en la quinta Conferencia Mundial del Cacao, celebrada entre el 21 y el 24 de abril, explicaron las ventajas de la sustitución de cultivos como alternativa de vida pacífica para las comunidades que optan por el cambio y para favorecer la sostenibilidad. EFE

