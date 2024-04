Diego Pablo Simeone: "No veo que esté terminado, la expectativa es mejorar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, valoró la importancia de la victoria (3-1) sobre el Athletic Club este sábado pero no dio ni mucho menos por hecho la clasificación para la próxima Liga de Campeones, con la "expectativa de mejorar". "Tratamos de seguir en la misma línea, partido a partido, todavía no terminó la temporada. La expectativa es mejorar la posición, la semana que viene juegan Barcelona y Girona", dijo en rueda de prensa tras el duelo importante en el Metropolitano. El 'Cholo' apuntó incluso a no conformarse con la cuarta plaza, en la cual metieron seis puntos a un rival directo como el vasco. "No opino de cómo va la temporada andando, hacemos un resumen al final de la temporada. No lo veo que esté todo terminado. El día a día cambia siempre, hay que estar atentos", afirmó. "Me voy contento del partido. Veníamos de un golpe duro en Dortmund y ni que hablar del Alavés. No es fácil jugar en casa y ponerse a defender, pero a veces eso te hacer estar fuerte, ganar espacios ofensivamente. Un equipo que le han hecho muy pocos goles, le hicimos tres, que ataca muy bien, hizo un gol por una serie de varios errores nuestros", añadió. Por otro lado, el técnico argentino explicó que pidió a los suyos tranquilidad y valentía tras encajar el 1-1 justo antes del descanso. "Les dije que el Athletic estaría esperando un rival temeroso, a que la gente se pondría nerviosa y les dije que jugasen con tranquilidad", afirmó. Además, Simeone fue preguntado por los insultos racistas que denunció Nico Williams de parte de la afición del Atlético. "Es un problema social, no es un problema del estadio. Ojalá que se mejore, depende de todos", zanjó.