(Crónica) El Arsenal aguanta el ritmo del City en la recta final de la Premier

El Arsenal ganó (2-3) el derbi contra el Tottenham este domingo en la jornada 35 de la Premier para mantener la lucha por el título con un Manchester City que superó (0-2) al Nottingham Forest. El equipo de Mikel Arteta vio complicarse el duelo londinense en un final apretado donde no dejaron escapar tres puntos con los que se ven en lo más alto de la tabla: 80 por los 79 de un City que tiene un partido pendiente, precisamente contra el Tottenham. Los 'gunners' aprovecharon la mala primera parte de los 'spurs' para irse al descanso con un 0-3: Hojbjerg, en propia puerta, Saka y Havertz. El Tottenham, que vio abrirse la puerta de la cuarta plaza con el empate del Aston Villa el sábado, recortó por medio de Romero e hizo creer a su afición con Son Heung-min en el 87' (2-3) pero no culminó la amenaza de remontada. El Arsenal guardó un triunfo con el que trató de meter presión a un City que no falló en el último turno en el City Ground de Nottingham. Un escenario que bien podía oler a trampa, hasta que a la media hora un gol de cabeza de Josko Gvardiol a saque de esquina pareció traer la calma en los de Pep Guardiola. El campeón inglés, que ya empató el pasado curso en este escenario, tragó saliva con un balón al larguero de Murillo en un córner de los locales. El guion no siguió claro en el segundo tiempo hasta que Erling Haaland, con pase de Kevin De Bruyne, rompió a la defensa y al portero para hacer la sentencia (0-2). Además, el Bournemouth del técnico español Andoni Iraola goleó (3-0) al Brighton, segunda victoria seguida para asentarse en mitad de tabla, con protagonismo para el ex del Getafe Enes Ünal, autor de un gol y una asistencia. --RESULTADOS DE LA JORNADA 35 EN LA PREMIER LEAGUE. -Sábado. West Ham - Liverpool 2-2. Fulham - Crystal Palace 1-1. Manchester United - Burnley 1-1. Newcastle United - Sheffield United 5-1. Wolverhampton - Luton 2-1. Everton - Brentford 1-0. Aston Villa - Chelsea 2-2. -Domingo 28 de abril. Bournemouth - Brighton 3-0. Arsenal - Tottenham 2-3. Nottingham Forest - Manchester City 0-2.