Crónica del Chelsea - Barça Femení, 0-2

El Barça Femení venció (0-2) al Chelsea este sábado en el Stamford Bridge de Londres para meterse en la final de la Liga de Campeones que acogerá Bilbao el 25 de mayo, remontando el 0-1 de la ida con los goles de Aitana Bonmatí y Fridolina Rolfö. El campeón mejoró con creces su actuación en el Estadi Olímpic Lluís Companys la semana pasada y golpeó en el primer tiempo con Bonmatí. El Chelsea no aprovechó sus ocasiones ni tampoco una buena reanudación y se quedó con una jugadora menos media hora por dos amarillas casi seguidas de Kadeisha Buchanan. Rolfö, de penalti en el minuto 74, certificó el billete a la final de San Mamés del Barça, a la espera del rival que saldrá de la segunda semifinal entre PSG y Lyon este domingo. El cuadro culé optará a la defensa del título y tercera corona en los últimos cuatro años, en la que es su cuarta final consecutiva. El campeón no tardó en cambiar el guion de la ida, donde estuvo a merced de la idea y el ritmo de juego de las inglesas. El Barça fue poco a poco tomando el mando del balón y rondando con peligro la meta rival, hasta que en el minuto 25 Aitana Bonmatí hizo el 0-1. Patri Guijarro, asistente en el tanto tras una buena presión arriba, había perdonado una opción de remate poco antes y la defensa 'blue' y la meta Hampton neutralizaron los intentos de la propia Aitana y de Graham. Por momentos se gustó el Barça, rozando el remate Salma Paralluelo en boca de gol, pero el Chelsea reaccionó. Leupolz dio el susto con un balón al larguero y Cata Coll tuvo que estirarse para despejar un peligroso disparo de Macario. El partido entró en algo de ida y vuelta, pero el equipo azulgrana guardó al menos el premio de irse al descanso con la eliminatoria igualada, con un Chelsea que había avisado de su peligro. Las inglesas volvieron mejor del vestuario, con una clara ocasión de Nusken y la sensación de que el guion era inglés. Sin embargo, Buchanan pecó pese a su amplia experiencia con dos faltas seguidas que le costaron la expulsión. Ahí, el Barça recuperó el mando pero faltó paciencia para encontrar el hueco en la zaga rival. Los cambios funcionaron mejor en las catalanas: Mariona, Claudia Pina y, ya en el descuento, Alexia Putellas. Las locales se juntaron más atrás, Salma no tuvo su día fallando una muy clara de cabeza, pero de nuevo Guijarro repartió juego y Aitana Bonmatí se coló entre las defensas provocando un penalti en el minuto 72. Rolfö no perdonó la pena máxima y, con el Chelsea volcado, las de Giráldez tuvieron la sentencia. No hizo falta uno más y el Barça Femení, de nuevo a costa de las londinenses en la penúltima ronda, alcanzó su quinta final de la máxima competición continental desde 2019, en busca de seguir haciendo historia y defender el trono. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: CHELSEA, 0 - BARÇA FEMENÍ, 2. (0-1, al descanso). --ALINEACIONES. CHELSEA: Hampton; Lawrence (Perisset, min.83), Carter, Buchanan, Charles; Cuthbert, Leupolz (Beever-Jones, min.76), Nusken, Rytting Kaneryd (Bright, min.83); Lauren James (Kirby, min.83) y Macario (Reiten, min.63). BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Bronze (Mariona, min.67), Paredes, Engen, Ona Batlle; Patri Guijarro, Keira Walsh, Aitana (Putellas, min.92); Graham (Pina, min.85), Salma y Rolfö. --GOLES: 0 - 1, min.25, Aitana Bontamí. 0 - 2, min.75, Rolfö (penalti). --ÁRBITRA: Iuliana Demetrescu (RUM). Amonestó a Buchanan (min.54) y Charles (min.87) en el Chelsea. Expulsó a Buchanan por segunda amarilla (min.59). --ESTADIO: Stamford Bridge, 39.383 espectadores.