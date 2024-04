Crónica del Atlético de Madrid - Athletic Club, 3-1

El Atlético de Madrid ganó (3-1) al Athletic Club este sábado en la jornada 33 de LaLiga EA Sports celebrada en el Cívitas Metropolitano, un duelo clave por la cuarta plaza que defendió y afianzó el conjunto de Diego Pablo Simeone, para jugar la próxima temporada la Liga de Campeones. Los del 'Cholo' se quedaron el importante cuarto episodio entre ambos esta temporada, superados por los vascos en semifinales de la Copa del Rey. Los de Ernesto Valverde, que culminaron con trofeo 40 años después el torneo del k.o, no ganan desde su conquista en La Cartuja y la cuarta plaza se les alejó a seis puntos. A los 15 minutos, Rodrigo de Paul hizo el primer gol atlético a los 'leones' esta campaña, con protagonismo también para un Marcos Llorente muy destacado. Fue un mal despeje de la zaga visitante y, el centrocampista local, tuvo suerte también en el rebote de su disparo en Galarreta, pero los de Simeone tomaron el mando. Además, los madrileños se defendieron bien de los puñales vascos. Los Williams no aparecieron, y fue Oihan Sancet quien tuvo la ocasión del Athletic, pero los locales pecaron justo antes del descanso. Un pase atrás de Griezmann lo aprovechó cual regalo el equipo de Valverde para firmar el 1-1 con Nico Williams cuando el partido enfilaba ya el túnel de vestuarios. El internacional español lo celebró señalando su piel, poco después de que el partido se detuviera por la denuncia de insultos racistas desde la grada. Con todo, en la reanudación de nuevo golpeó primero el Atlético. Ángel Correa recuperó un balón en el centro del campo y después se desmarcó para recibir un gran pase de Koke, que controló y definió aún mejor para hacer el 2-1 en el minuto 52. Un golazo que no tardó en obligar a Valverde a mover banquillo buscando soluciones. Sin embargo, Muniain y Ander Herrera estuvieron lejos de prender la mecha de un campeón de Copa que parece haber perdido colmillo. En el Atlético, con la 'obligación' de seguir siendo un fijo en 'Champions', se notó más la necesidad y el empuje general para sentenciar con un disparo de Samuel Lino que se metió Unai Simón. La eliminación ante el Borussia Dortmund y la mala temporada fuera de casa devolvió el intercambio de gritos y opiniones en el Metropolitano. Unos corearon al 'Cholo', alguno pitó, pero el Atlético acercó su objetivo primero de cumplir entre los mejores de Europa. Los de Bilbao tienen al menos la quinta plaza bien atada. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 3 - ATHLETIC CLUB, 1. (1-1, al descanso). --ALINEACIONES. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina (Riquelme, min.67), Giménez, Witsel, Hermoso, Lino; Llorente (Saúl, min.82), Koke, De Paul (Azpilicueta, min.83); Correa (Barrios, min.77) y Griezmann. ATHLETIC CLUB: Unai Simón, Yeray (Ander Herrera, min.66), Vivian, Paredes, Lekue; Galarreta (Vesga, min.69), Prados; Iñaki Williams (Raúl García, min.81), Sancet (Berenguer, min.66), Nico Williams y Guruzeta (Muniain, min.66). --GOLES: 1 - 0, min.15, Del Paul. 1 - 1, min.45, Nico Williams. 2 - 1, min.52, Correa. 3 - 1, min.80, Unai Simón (propia puerta). --ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó a De Paul (min.5), Hermoso (min.93) y Griezmann (min.94) por parte del Atlético. Y a Sancet (min.60) y Paredes (min.71) en el Athletic. --ESTADIO: Cívitas Metropolitano.