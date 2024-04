Candidato presidencial de alianza antichavista apuesta por recomponer relaciones con EEUU

Caracas, 28 abr (EFE).- El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la principal coalición opositora de Venezuela-, Edmundo González Urrutia, dijo este domingo que, de ganar las elecciones del próximo 28 de julio, está dispuesto a "recomponer" las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas desde 2019.

"Tenemos (...) unas relaciones diplomáticas interrumpidas, donde no existen jefes de misión en las capitales, donde no hay diálogo político, donde todo lo que eran los planes de cooperación fueron suspendidos, es una realidad con la cual nosotros aspiramos recomponer a partir del 28 de julio", aseguró en una entrevista concedida al canal privado Venevisión.

Con respecto a la acusación del chavismo de ser "el candidato del imperialismo", González Urrutia dijo: "No me inspira nada que me provoque responder esa afirmación".

A juicio del internacionalista, Venezuela necesita recuperar la institucionalidad de su política exterior, que en la actualidad está "basada en alianzas que son ajenas" a la "tradición pacífica y democrática" del país caribeño, aunque no mencionó cuáles son esos vínculos.

"No podemos seguir con una política exterior basada en (...) alianzas que, lejos de contribuir al desarrollo del país, lo que han contribuido es a marginarnos del concierto de naciones democráticas del mundo", expresó.

El también exembajador criticó que Venezuela y Argentina tengan hoy unas relaciones de "mucha tensión", lo que se debe -afirmó- a que "no se respeta la pluralidad de pensamientos".

González Urrutia es uno de los 10 candidatos -todos hombres- a los venideros comicios, entre ellos también el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien busca ser reelegido por segunda vez.

El internacionalista terminó siendo el abanderado de la PUD en vista de la inhabilitación que impide competir por cargos públicos a María Corina Machado, elegida en primarias como candidata presidencial del bloque, y de las trabas que, según la alianza opositora, hubo para postular a Corina Yoris, quien había sido la primera opción para sustituir a la líder antichavista. EFE

